Todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência no habitat Selva do Pokémon Go Fest 2021

Com o início do Pokémon Go Fest 2021, também chegam conteúdo novo, bônus e muito mais. Isso inclui o retorno da rotação de habitats, em que novos Pokémon aparecem a cada hora durante o evento.

A Niantic costuma usar isso como forma de renovar o conteúdo durante um evento e fazer os jogadores passarem mais tempo seguido no jogo. No primeiro dia do Pokémon Go Fest 2021, 17 de julho, haverá quatro habitats em rotação — Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna.

Os habitats alternam a cada hora entre as 10h e as 18h locais, trazendo novos Pokémon que aparecem com mais frequência normalmente e com Incensos. Esses Pokémon de cada habitat se encaixam na temática geral.

O habitat Selva aparecerá às 10h e às 14h locais durante o evento e é onde você tem mais chances de encontrar Pokémon normalmente encontrados na selva e em locais de clima úmido. Se o seu plano é jogar todo o Pokémon Go Fest 2021, confira todas as espécies que aparecerão com mais frequência no habitat Selva.

Habitat Selva

Geral

Aipom (pode ser brilhante)

Froakie

Scyther (pode ser brilhante)

Incenso

Chatot

Leafeon

Ludicolo

Serperior

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de julho.