Todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência no habitat Praia Oceânica do Pokémon Go Fest 2021

A Niantic preparou conteúdo novo e trouxe de volta antigos recursos para o Pokémon Go Fest 2021, incluindo os habitats rotativos.

Em 17 de julho, das 10h às 18h locais, os habitats mudarão a cada hora, trazendo novos Pokémon que aparecem com mais frequência na natureza e com Incensos. Mudar quais Pokémon aparecem em horas diferentes de um evento é uma forma de fazer com que os jogadores passem mais tempo seguido no jogo, já que os bônus e os Pokémon mudarão constantemente.

Ao todo, há quatro habitats diferentes, que estarão ativos em horas diferentes — Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna. Os Pokémon que aparecem em cada habitat se encaixam na temática geral.

No habitat Praia Oceânica, que aparecerá às 12h e às 16h locais, você encontrará mais Pokémon do tipo Água e algumas espécies que não aparecem necessariamente na praia. Se o seu plano é jogar todo o Pokémon Go Fest 2021, confira todas as espécies que aparecerão com mais frequência no habitat Praia Oceânica.

Habitat Praia Oceânica

Geral

Alomomola (pode ser brilhante)

Cacnea

Dratini (pode ser brilhante)

Incenso

Azumarill

Gyarados (pode ser brilhante)

Sawk

Vaporeon

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de julho.