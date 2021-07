Todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência no habitat Caverna do Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 trará de volta os habitats rotativos. A Niantic costuma usá-los para incentivar os jogadores a passarem várias horas seguidas no jogo, pois Pokémon diferentes aparecem em horas diferentes do dia.

Em 17 de julho, das 10h às 18h locais, haverá uma rotação dos habitats a cada hora, fazendo com que novos Pokémon apareçam com mais frequência naturalmente e através de Incensos.

Ao todo, há quatro habitats diferentes, que estarão ativos em horas diferentes — Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna. Os Pokémon que aparecem em cada habitat se encaixam na temática geral.

No habitat Caverna, que aparecerá às 13h e às 17h locais, você encontrará Pokémon do tipo Sombrio, espécies que costumam ser encontradas em cavernas e Gardevoir. Se o seu plano é jogar todo o Pokémon Go Fest 2021, confira todas as espécies que aparecerão com mais frequência no habitat Caverna.

Habitat Caverna

Geral

Deino (pode ser brilhante)

Roggenrola

Stunfisk

Incenso

Absol (pode ser brilhante)

Galvantula

Gardevoir

Umbreon

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de julho.