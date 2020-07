Riot aumenta preços de RP para LoL e TFT a partir de 15 de julho e oferece bônus extras de RP até lá

A Riot Games anunciou hoje que fará ajustes aos preços globais de League of Legends e Teamfight Tactics a partir de 15 de julho.

A Riot “revisa preços globais” todo ano e faz ajustes com base na inflação, câmbio, novas leis tributárias e divergências regionais. As mudanças específicas, que afetam principalmente o Brasil e alguns outros países da América Latina, foram explicadas em uma publicação do blog.

Todo ano, a Riot revisa os preços globais para compensar variações na inflação, tributação e outras divergências regionais.



Por isso, até o dia 15 de julho, aumentaremos em 100% o bônus de RP em pacotes.



“Embora a oscilação cambial não tenha sido suficiente para causar uma mudança significativa no preço do RP, muitos países aprovaram novas legislações fiscais em produtos digitais, afetando o preço final”, explicou a Riot.

O Brasil será um dos menos afetados da lista, com aumento de 9% no custo do RP. No México, o mais afetado, o RP aumenta em 19%. Costa Rica e Chile vêm logo depois, com aumento de 16%. Em seguida estão Colômbia e Uruguai, com aumento de 11%, e por último o Peru, com aumento de 5%.

Como compensação pelo aumento, a Riot vai oferecer bônus extra em todas as compras de RP feitas entre hoje às 17h BRT e 15 de julho, também às 17h BRT. Todas as compras de RP receberão 100% a mais de bônus de RP.

A Riot também pretende resolver a diferença de preços entre o conteúdo de TFT em dispositivos móveis e na versão para desktop. O Brasil, a Turquia e a Rússia terão uma redução no preço dos pacotes 10+1 Ovos de Pequenas Lendas. Em outros países, como Nova Zelândia, boa parte da Europa, Emirados Árabes Unidos, Egito e Japão, os preços dos conteúdos de TFT para dispositivos móveis serão reduzidos em até 20%. Já no México, Colômbia, Costa Rica, Chile e Peru, o preço aumenta em até 20%.

