Jayce e Lux são o foco da atualização do APT de League de hoje para a Atualização 10.4

Alguns campeões com baixo desempenho em League of Legends são o foco das últimas mudanças no APT, de acordo com a publicação do Surrenderat20 de hoje.

Jayce, por exemplo, tem tido dificuldades nas rotas meio e topo devido a problemas de mana e à falta de dano no início de jogo. O campeão atualmente tem uma taxa de vitórias de 47% e raramente é jogado na atualização atual. Lux também será fortalecida para permitir que ela manobre melhor com sua habilidade final. E com o designer de jogabilidade Mark “Scruffy” Yetter revelando que os desenvolvedores estão mudando seus objetivos para o Rei Macaco, suas habilidades serão revertidas nesse meio tempo.

Aqui estão todas as mudanças recentes no APT em teste para a Atualização 10.4.

Jayce

Captura de tela via Riot Games

Mana aumentou de 357,2 para 375.

A mana por nível aumentou de 37 para 45.

Aos Céus (Q do martelo), o dano aumentou de 45/80/115/150/185/220 para 55/95/135/175/215/255.

Lux

Captura de tela via Riot Games

Taxa de Poder de Habilidade de Ligação da luz (Q) diminuiu de 70% para 60%.

Lux agora pode usar o Flash ao lançar Centelha Final (R).

Kayle

O tempo de lançamento em aliados do Sentença Divina (R) reverteu para 1,5 segundos de 0,25 segundos.

Singed

Vida base reduzida de 610 para 580.

Armadura base reduzida de 37 para 34.

Wukong

Todas as alterações foram revertidas.

Como em todas as atualizações no APT, os ajustes são experimentais e podem sofrer alterações antes de chegarem aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.