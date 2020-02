5 personagens de Legends of Runeterra que queremos ver no League

Legends de Runeterra é uma oportunidade fantástica para Riot Games mostrar mais do universo de League of Legends, adicionando vários personagens, alguns nunca vistos e outros já mencionados em histórias do League. Anunciado em outubro passado, durante o aniversário de 10 anos de League, o mais recente beta aberto do jogo de cartas da Riot Games foi lançado em 24 de janeiro.

Novos personagens do jogo de cartas podem ser adicionados ao mítico MOBA da Riot? Embora não tenham prometido, a desenvolvedora não rejeitou essa possibilidade e disse que seria “muito legal”. De certa forma, isso já foi feito: Senna, um dos mais recentes campeões de Liga, foi revelado nos dois jogos ao mesmo tempo.

Embora agora seja campeã de League, ela permanece como uma carta de LoR. Este exemplo mostra que personagens simples, ao contrário de outros campeões de League que são todos cartas líderes, poderiam entrar no MOBA sem alterar o status no jogo de cartas. Aqui estão quais gostaríamos de ver em League.

5) Cithria de Cloudfield

Imagem via Riot Games

Cithria é a escolha mais óbvia para se tornar um campeão de League. Ela foi a personagem mais destacada no anúncio do jogo, tendo sido destaque em uma das capas. A Riot expressou seu interesse em desenvolver os antecedentes da personagem, bem como histórias demacianas durante todo o jogo de cartas.

Ela tem duas cartas próprias: Cithria of Cloudfield e Cithria the Bold. A descrição da primeira carta diz: “Lendas, histórias – elas nunca foram apenas ficção para mim. Eles eram aventura chamando meu nome. Saí de Cloudfield para descobrir minha própria aventura, apenas para descobrir que teria muitas. E elas estão apenas começando.”

Cithria sonha em se juntar à Vanguarda Destemida, a ordem de elite demaciana. As pessoas que se juntam à ordem juram proteger a região dos inimigos e ameaças externas. É liderada por Garen, e seus inimigos incluem as Ilhas das Sombras. A outra carta mostra sua evolução de uma novata para uma jovem soldado, quando eae se junta à ordem e se torna Cithria, the Bold. Enquanto sua primeira carta custa apenas um mana, a outra custa seis e tem um efeito impactante.

Ela já é conhecida nas histórias do League. Cithria é destaque no conto sobre Sylas chamado “Tumulto” e é descrita como a mais jovem dos soldados demacianos. Mas, apesar da idade, ela havia se mostrado uma guerreira capaz. Na história, ela acompanha um representante de alto nível e evita uma revolta após a fuga de Sylas.

Não seria surpreendente vê-la chegando à League por outras cartas. Não está claro qual seria o papel dela e que mecânica ela usaria em League. Ela poderia ser uma campeã de rota solo focada no dano de ataque ou um suporte agressivo com habilidades de fortalecimentos e alta mobilidade. Sua ultimate poderia transformá-la em uma forma mais forte por um curto período de tempo, por exemplo.

4) Tianna Crownguard

Imagem via Riot Games

Tianna é outro personagem de LoR conhecida nas histórias de League. De Demacia, como Cithria, Tianna costumava liderar a Vanguarda Destemida antes de ser substituída por Garen e serviu como parte da guarda pessoal de Jarvan III. Ela é tia de Garen e Lux.

Muitos jogadores ficaram encantados ao vê-la em LoR, porque ela já foi vista pela primeira vez nos quadrinhos Lux. Na história, ela revela a Garen que Jarvan IV procura uma esposa, e que poderia ser Lux. Essa união a protegeria de ser perseguida por seu uso mágico. Sua afiliação a outros personagens de League poderia oferecer interações interessantes no jogo.

Tianna é descrita como uma personagem de mente forte. Além disso, suas mecânicas são bastante agressivas no LoR, quando jogada, ela dá um token de ataque (rally) e um fortalecimento (tough). Se ela fosse obrigada a se juntar à League, ela seria um tipo de personagem que aposta todas as suas fichas em sua ação, mas o risco seria ter uma mecânica muito semelhante a Kayle ou Leona. Sendo uma caçadora de magos, ela também poderia obter habilidades únicas para combater campeões magos.

3) Kato e Shiraza

Imagem via Riot Games

No LoR, Kato e Shiraza são duas cartas vinculadas: Kato, the Arm, e Shiraza, the Blade. Eles estão, não mesmo, namorando e pertencem a Noxus. A descrição de suas cartas se responde com Kato referenciando seu romance: “Shiraza é uma ótima namorada – quero dizer, amiga – e não estamos namorando. Mas se estivéssemos, gostaria que ela soubesse que desejo a ela um feliz aniversário.”

Ela responde: “Ele disse o que?! Aquele homem tem tijolos no lugar do cérebro. Mas não posso culpar esses ombros…” Ambas as cartas podem ser jogadas juntas em LoR. Kato, the Arm, impulsiona seu aliado, e Shiraza, the Blade, causa o dobro de dano no Noxus inimigo quando ataca.

Esse incrível não-casal poderia ter mecânicas interessantes em League, onde Kato seria capaz de lançar Shiraza de alguma forma, como uma ultimate ou como habilidade usada em conjunto. Eles também podem formar uma dupla em um personagem só e serem trocados conforme o jogador preferir, com dois efeitos diferentes para cada habilidade. As possibilidades de jogabilidade seriam numerosas.

2) Soul Shepherd

Imagem via Riot Games

Esta carta misteriosa das Ilhas das Sombras definitivamente chamou a atenção dos jogadores. O efeito da carta Soul Shepherd aumenta sempre que uma carta Efêmera é convocada.

“Somente os caídos sabiam que ela não andava sozinha. Só eles podiam ver os incontáveis ​​companheiros que ela conduziu pelo caminho para terras além”, diz sua descrição.

A descrição poderia estar falando sobre a Fraternidade do Crepúsculo, a ordem religiosa à qual Yorick se juntou. Todos os seus membros conseguiam se comunicar com os mortos, e Yorick teve um dom poderoso que provocou o ciúme dos outros monges. A ordem finalmente desapareceu e o campeão é o último sobrevivente conhecido.

Quanto às suas habilidades em League, as possibilidades são infinitas. Ela teria sua magia dos mortos, como outros campeões das Ilhas das Sombras. Ela poderia ser uma assassina ou maga focada na rota, com alta mobilidade. Mesmo que um dos campeões mais recentes seja vinculado às Ilhas das Sombras, Senna, ela é oficialmente de Demacia, então ainda há uma possibilidade de que um campeão dessa região seja lançado nos próximos anos.

1) Vrynna

Imagem via Riot Games

Scarmother Vrynna é uma carta de Freljord de raridade épica. Custando seis pontos de mana, ela fica mais forte cada vez que sobrevive a um ataque. Isso é muito legal, é por isso que ela é popular e por que a queremos em League of Legends. “Eu morria tremendo de frio antes de compartilhar uma lareira com os fracos de Ashe. Mas se eles desejam calor, eu darei a eles”, diz a descrição dela.

Ela também já está presente nas histórias de League. Ela foi destaque em um conto sobre Sylas lançado em novembro passado após seu anúncio no LoR. “A Mãe das Cicatrizes era uma veterana cruel, suas vitórias muitas e sangrentas”, diz o conto. Em sua jornada para uma incursão com sua tribo, a Garra do Inverno, ela encontrou o ex-prisioneiro que estava escapando da cidade demaciana na neve e o salvou depois de tentar matá-lo, pensando que ele era um inimigo. Ela relutantemente deu a ele a chance de provar a si mesmo no ataque.

Existem vários campeões em League que se tornam mais fortes matando seus oponentes e outros que se tornam mais fortes quando perdem a vida, como Olaf. Vrynna poderia ser um desses campeões sedentos de sangue e tanque. Suas habilidades também podem ser misturadas com o estilo de jogo dos Kindred, com alvos para abater na selva ou na rota para obter bônus ao longo do jogo.

Bônus: Um campeão Poro

Imagem via Riot Games

Já difundidos no League, as adoráveis ​​criaturas fofas de Runeterra desempenham um papel importante no LoR. Os poros têm decks dedicados sob a liderança de Braum e cartas em diferentes regiões: o Nimble Poro de Ionia, o Daring Poro de Piltover, o temível Sinister Poro das Ilhas das Sombras e muitos outros.

Os poros também estão em toda parte no League: nas artes dos campeões, no trailer e nos antecedentes de Braum, no Howling Abyss, eles até conseguiram um modo de jogo dedicado, a Lenda do Rei Poro, em 2014. Então, por que não devemos jogar como um poro um dia? Os campeões já incluem criaturas fofas como yordles, animais e híbridos.

Um campeão poro pode ser uma alma presa no corpo macio da criatura que ainda pode usar seus poderes ou se transformar em outras formas, como um campeão das Ilhas das Sombras. Seria o máximo, permitindo que ele pedisse ajuda de um monte de poros que poderiam correr em uma área e surpreender todos os campeões nela, por exemplo.

Mesmo que a Riot tenha grandes planos para LoR, o jogo ainda está em beta aberto e ainda não foi lançado oficialmente. Podemos ver um personagem se juntar ao League, mas pode demorar algum tempo.

Enquanto isso, mais campeões e regiões de League serão adicionados ao jogo de cartas mais tarde, prometeu a desenvolvedora. Entre os piratas de Águas de Sentina, os campeões das areias de Shurima e as criaturas atrozes do Vazio, muitas possibilidades estão abertas para LoR.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.