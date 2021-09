O progresso do beta aberto de New World será apagado?

O beta aberto do novo MMORPG da Amazon Games, New World, já começou. Nos próximos quatro dias, você poderá testar New World de graça pela última vez antes do lançamento oficial.

A partir de hoje, você pode aproveitar ao máximo New World e avançar até onde puder até o fim do beta aberto. Mas não se apegue demais aos personagens que criar durante o beta aberto do jogo, pois eles serão totalmente apagados quando os servidores do beta fecharem, às 3:59 BRT de 13 de setembro.

O progresso do beta aberto de New World vale para o jogo completo?

Embora seja teoricamente possível chegar ao fim do jogo no beta aberto de New World, não será mais possivel usar o mesmo personagem após o lançamento completo. No fim do período de testes, todo o progresso feito com seus personagens será apagado completamente.

Ao longo dos quatro dias de testes, você terá a chance de explorar quase todo o mundo de Aeternum antes que o servidor feche. Muitas das zonas, expedições, invasões e profissões ficarão disponíveis para teste. E, embora não seja muito tempo para fazer progresso, não há limites de onde se pode chegar. Já que os personagens do beta serão apagados, você vai precisar começar o nivelamento do zero após o lançamento completo do jogo, em 28 de setembro.

Talvez seja melhor encarar o beta aberto como uma chance de testar as várias armas e estilos de jogo que New World tem a oferecer. Assim, será mais fácil tomar as decisões para seu personagem permanente no lançamento completo do jogo.

O beta aberto de New World está disponível gratuitamente na página oficial do jogo na Steam. New World será lançado em 28 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 09 de setembro.