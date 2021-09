Guia para iniciantes em New World: o que fazer primeiro

Após anos de desenvolvimento e vários períodos beta estendidos, o New World finalmente foi lançado. O enorme projeto de MMO da Amazon Studios disparou para o topo das paradas em seu primeiro dia, dominando as classificações tanto na Steam quanto na Twitch.

Se você conseguiu passar das filas e entrar no jogo, parabéns, sua jornada está pronta para começar. Em vez de guiá-lo pelos controles como o tutorial fará, reunimos um guia de dicas e truques para seguir no início de sua jornada pelo New World.

Sua área inicial

Depois de concluir o breve tutorial, o jogo o deixará em uma das quatro áreas iniciais. Essas áreas são marcadas com torres de vigia no mapa principal e podem ser encontradas nas costas de Falésias do Monarca, Primeira Luz, Guardaventos e Queda Eterna.

Infelizmente, você não tem escolha em relação a qual área você começa. E como você não pode se divertir antes de fazer um personagem, há uma boa chance de você não surgir perto de seus amigos. Se você quiser jogar junto, escolha uma área inicial (recomendamos Queda Eterna ou Guardaventos), e depois de entregar a missão com a qual você surge, não aceite a próxima. Defina um marcador para a torre de vigia em que deseja começar e, em seguida, caminhe até lá.

O que fazer durante sua primeira missão

Depois de ter sua área de início escolhida, você pode iniciar a linha de missão dada pelo personagem da torre de vigia. Esta linha de missões fornecerá alguns equipamentos básicos e ensinará mais sobre o jogo. Mas aqui estão algumas dicas extras para aproveitar ao máximo esse tempo.

As missões farão com que você faça uma faca de esfolar usando madeira e cascalho, mas você também deve fazer todas as ferramentas que puder usando esses recursos. Isso inclui a foice, a picareta e o machado lenhador, além da faca. Enquanto você completa as missões, você deve colher o máximo de recursos que puder. Desta forma, você pode chegar ao assentamento principal com alguns materiais de fabricação e já terá começado a aumentar suas habilidades de coleta.

Este é o momento em que você deve experimentar todos os diferentes tipos de armas, já que você ganhará e encontrará algumas ao completar as missões. Não tenha medo de concentrar todos os seus atributos para se adequar a uma arma. É grátis realocar seus pontos até o nível 20.

Dicas e truques pós-tutorial

Depois de passar pela linha de missões inicial e chegar ao assentamento principal, o núcleo do jogo começa com uma linha de missões principais e missões de facção/ projeto de vila que você pode repetir diariamente.

No início, você terá um espaço limitado no inventário, então aqui estão algumas dicas para evitar que você carregue muito.

Armazene todos os seus materiais de fabricação. Contanto que você esteja fabricando na mesma cidade, você pode pegar materiais diretamente do armazenamento.

Itens equipados não contam para seu inventário, então mantenha itens como escudos, balas ou flechas equipados, mesmo se você não os estiver usando no momento.

Tente vender itens verdes no começo. Uma vez que o mercado ficar sobrecarregado, você pode simplesmente os sucatear.

Quando se trata de escolher uma facção, realmente não há opção errada. Nenhuma delas tem fortalecimentos ou benefícios que a outra não tem. A única coisa a se considerar é a qual facção seu grupo pertence, já que obviamente você precisa estar na mesma facção para jogar com eles.

Outra dica para você é usar o sistema de renascimento. Completar uma das missões principais irá ensiná-lo a criar acampamentos. E como a viagem rápida pode custar caro e o retorno à pousada tem um tempo de espera tão longo, você pode economizar tempo. Coloque uma fogueira fora do assentamento onde você entregará todas as suas missões, então, depois de completá-las, apenas deixe alguns inimigos matarem você e você reaparecerá fora da cidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 28 de setembro.