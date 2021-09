Como verificar status do servidor de New World

A última coisa que você deseja encontrar ao jogar qualquer jogo são problemas com o servidor.

Mas quando um jogo tão popular como a nova entrada da Amazon no mundo do MMO, New World, é lançado, é provável que surjam problemas.

Os problemas de servidor podem ser menores e corrigidos tão facilmente quanto uma reinicialização rápida do servidor, mas outros problemas exigem manutenção para serem reparados e podem fazer com que os servidores fiquem inativos por um longo período de tempo. Quando isso acontece, você pode iniciar o jogo e descobrir que não consegue entrar, mas não tem certeza do motivo.

A melhor coisa a fazer nessa situação é verificar o status do servidor do jogo. Felizmente, a Amazon Studios tornou isso fácil para o New World e é aqui que você pode encontrar a resposta.

Como verificar o status do servidor de New World

Imagem via Amazon Games

Para verificar o status do seu servidor de New World, acesse o site oficial de suporte aqui.

Neste link, você encontrará guias para cada região com uma lista de servidores disponíveis para os jogadores. Cada um desses servidores possui um símbolo próximo a eles identificando seu status atual.

Os servidores com uma marca verde estão ativos e em execução sem problemas relatados. Aqueles com uma cruz vermelha foram retirados do ar. Se houver uma chave amarela, o servidor está em manutenção. E, finalmente, se houver um indicador azul, esse servidor está cheio.

Para obter mais detalhes ou atualizações sobre problemas ou manutenção futura, verifique as contas ou fóruns de mídia social do New World.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de setembro.