Guia de Tecelagem do New World: dicas e truques

Um dos materiais básicos de qualquer habilidade de confecção no New World é o tecido, feito de fibras coletadas de plantas de cânhamo encontradas em toda Aeternum.

O cânhamo pode ser colhido em qualquer nível de colheita e pode ser encontrado principalmente em áreas de pradarias, mas também aparece em florestas. No entanto, há uma etapa entre a colheita e a criação de várias peças de armadura, ferramentas e armas, que é chamada de Tecelagem.

Aqui está um guia simples para Tecelagem no New World.

Noções básicas de Tecelagem no New World

Tecelagem é o refino das fibras em várias formas de tecido. Desde o início do jogo, você pode fabricar linho a partir de fibras de cânhamo, a uma taxa de quatro fibras para cada peça de linho. Depois de coletar as fibras do cânhamo, leve-as para o tear em qualquer povoado e refine-as em linho. Depois de atingir o nível 50 de Tecelagem, você poderá fazer o próximo tecido, cetim. Ele custa quatro peças de linho e uma tecedura, que é um material de refinamento obtido de baús de suprimentos em marcos.

Aqui estão todas as diferentes peças de tecido que você pode tecer no New World, incluindo os requisitos de nível de Tecelagem e os materiais necessários.

Linho – Nível 0: 4 Fibras

4 Fibras Cetim – Nível 50: 4 linhos e 1 tecido

4 linhos e 1 tecido Seda – Nível 100: 6 fios de seda, 2 cetim e 1 tecedura

6 fios de seda, 2 cetim e 1 tecedura Seda Infusa – Nível 150: 8 fibras-de-fio, 2 seda e 1 tecedura

8 fibras-de-fio, 2 seda e 1 tecedura Fio de Fênix – Nível 200: 5 seda infusa, 1 tecido de escama, 1 trama cálida, 1 trança de fio

Os jogadores poderão coletar níveis mais altos de teceduras mais tarde, como fio de seda e trança de fio.

Se seu objetivo é aumentar o nível de Tecelagem o mais rápido possível, sem aumentar outras habilidades de comércio, tente transformar seu linho exclusivamente em cetim.

Dicas e truques

Use os sites de rastreamento de recursos do New World para encontrar rapidamente pontos de cânhamo, como a área de pradarias de Prímula próximo da Dobra do Pescador e do Santuário do Eremita em Guardaventos.

A única razão para segurar suas fibras é usá-la em missões de projeto de vila que fornecem uma ordem de serviço que requer a matéria-prima. Se você não se importa com isso, no entanto, transforme Fibras em Linho imediatamente. Certifique-se de guardar todos os materiais de refino coletados em seu galpão de armazenamento.

De uma perspectiva de habilidade mercante, você deve focar suas posições de territórios permanentes em velocidade de coleta de recursos, espaço de armazenamento e redução de custos de fabricação. O espaço de armazenamento pode ser uma das atualizações mais benéficas de todas as opções, no entanto.

