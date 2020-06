MTG Arena é lançado para Mac com o lançamento da Coleção Básica 2021

O MTG Arena estará disponível para se jogar na plataforma Mac com o lançamento do Coleção Básica 2021, anunciado hoje pela Wizards of the Coast.

Com lançamento previsto na Epic Games em 25 de junho, o MTG Arena estará disponível para jogar no Mac pela primeira vez desde o seu lançamento. A WotC e a Epic fizeram uma parceria em agosto de 2019 com a intenção de tornar o MTG Arena, um jogo de cartas digital gratuito, mais acessível aos jogadores. Trazer o MTGA para usuários de Mac já está no roteiro há algum tempo e seu lançamento é um sinal positivo de que os dispositivos móveis podem não estar muito longe.

Os jogadores existentes do MTG Arena podem transferir contas de PC para o Mac sem perder cartas em suas coleções, listas de amigos e cosméticos. Os jogadores terão acesso total às contas existentes através de um sistema multiplataforma totalmente suportado.

O lançamento do MTG Arena no Mac coincidirá com o lançamento do mais novo conjunto do Magic, a Coleção Básica 2021. Os jogadores podem fazer o download do cliente Mac via Epic Games Store em 25 de junho e mergulhar imediatamente nos eventos M21 Limited, apresentando Draft e Selado, junto com os modos Histórico e Padrão Construído.

O próximo grande lançamento do MTG Arena será móvel, com previsão de chegada em 2020, de acordo com a Hasbro em fevereiro. A WotC não revelou mais detalhes sobre dispositivos móveis no momento. A disponibilidade do Arena no Mac, no entanto, significa que a organização pode estar pronta para anunciar uma data nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de junho.