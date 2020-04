MTG adiciona Godzilla no novo conjunto de Ikoria: Terra de Colossos

O rei dos monstros reside no novo conjunto de Magic: The Gathering, Ikoria: Terra de Colossos, e ainda tem sua própria série de cartas com arte alternativa.

A Wizards of the Coast fez uma parceria com a empresa de filmes Toho para trazer monstros como Godzilla para Magic pela primeira vez no novo conjunto da IKO.

Captura de tela via WotC

À primeira vista, Godzilla parece um pouco fraco. Com um custo convertido de mana de cinco (uma vermelha, uma verde), o rei dos monstros é um 7/3 com Atropelar. Mas seu texto muda tudo, trocando poder por resistência, dando a Godzilla uma resistência de 7. O texto se aplica a todas as criaturas no campo de batalha, o que significa que as criaturas com maior resistência do que poder estão em desvantagem.

A WotC adicionou Godzilla como carta na IKO e criou um novo estilo de arte alternativa em sua homenagem também. Os estilos de arte Showcase foram introduzidos no Magic no conjunto ELD. O IKO contém os estilos de carta das séries Standard, Showcase e Godzilla.

Captura de tela via WotC

Cada estilo representa uma cópia dessa carta, apesar da mudança de nome através da arte-final da série Godzilla. Illuna, Ápice dos Desejos é o mesmo que Ghidorah, Rei do Cosmos, conforme observado pelo texto menor localizado abaixo do novo nome no estilo de carta de arte alternativa da série Godzilla.

Adicionar Godzilla ao mundo do MTG pode parecer estranho para alguns jogadores, mas se encaixa no tema geral do novo conjunto IKO. Outros monstros da Toho provavelmente se juntarão ao rei, pois os spoilers continuam a chegar até 9 de abril.

O novo conjunto de IKO será lançado digitalmente em 16 de abril, enquanto as vendas do booster pack foram adiadas para 15 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de abril.