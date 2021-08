Veigar será adicionado a Legends of Runeterra em Alé do Bandobosque por Bandópolis e Ilhas das Sombras

Toque em sua escuridão interior com o mestre do mal.

Veigar é o terceiro campeão se juntando ao próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, Riot Games anunciou ontem no Twitter e em colaboração com a Mobalytics.

Veigar é um campeão Yordle de quatro de mana de Bandópolis e Ilhas das Sombras com 1/4 e uma habilidade de invocação que cria uma Escuridão em sua mão se você não tiver uma. Escuridão é um feitiço lento de três de mana não colecionável que causa dois pontos de dano a uma unidade inimiga. No início de cada rodada, Veigar concede a todas as Escuridões em todos os lugares um bônus de dano extra. Veigar sobe de nível depois que você causa um total de 12 ou mais de dano com Escuridão.

Uma vez que Veigar atinge seu segundo nível, ele se torna o Líder Supremo Veigar, ganhando + 1 / + 1 e melhorando sua habilidade de gerar Escuridão a cada início de rodada. Além de Escuridões mais consistentes, o Líder Supremo Veigar tem uma habilidade de aura que permite que seu feitiço de Escuridão atinja qualquer coisa.

Além da revelação de Veigar, Horizonte de Eventos, Acólito Bulboscuro, Tenor do Terror, Grave dos Pesares, Catalisador Desequilibrado e Feiticeiro Fastidioso foram mostrados no teaser de hoje. Minimorfo e Alfaiate Esnobe também foram revelados.

Além de ser o feitiço de campeão de Veigar, Horizonte de Eventos é um feitiço rápido de cinco de mana de Bandópolis que atordoa uma unidade inimiga. Depois disso, todos os inimigos com dois ou menos de poder também são atordoados.

Acólito Bulboscuro é uma unidade Yordle comum de dois de mana de Bandópolis com 2/2 e a palavra-chave Aperfeiçoar. Quando invocado, o Acólito Bulboscuro cria uma Escuridão em sua mão, se você ainda não tiver uma.

Tenor do Terror é uma unidade yordle rara de quatro de mana de Bandópolis e Ilhas das Sombras com 2/3 e a palavra-chave Impacto. Quando o tenor é invocado, se você criou uma carta ou abateu uma unidade com um feitiço em qualquer ponto do jogo, um Grave dos Pesares será invocado para o seu lado do tabuleiro. Grave dos Pesares é uma unidade Yordle não colecionável de Bandópolis e Ilhas das Sombras de quatro de mana com 3/2 e a palavra-chave Impacto.

Catalisador Desequilibrado é uma unidade Yordle comum de dois de mana de Bandópolis com 3/2 e uma habilidade que é ativada quando ataca, o que concede à Escuridão um de dano extra globalmente.

Feiticeiro Fastidioso é uma unidade Yordle comum de três de mana de Bandópolis que possui 3/2 e um efeito que é ativado no início de cada rodada e recarrega um de seu mana de feitiço.

Minimorfo é um feitiço raro súbito de seis de mana de Bandópolis que transforma uma unidade inimiga em um Minipeximboi 3/3 e o silencia. Finalmente, Alfaiate Esnobe é uma unidade Yordle comum de quatro de mana de Bandópolis com 3/4 e uma habilidade de invocação que reduz o custo de sua Escuridão em um globalmente.

Implicações no Meta

Semelhante à recém revelada Poppy, Veigar é outro campeão de duas regiões, o que permite mais flexibilidade na construção de deck. Apesar desse benefício, não há razão real para fazer Veigar fora de Bandópolis porque seus seguidores mais importantes que interagem com seu feitiço específico, Escuridão, são mono-Bandópolis.

Ignorando o lado do combinamento de região em potencial, Veigar fornece uma ferramenta potente para lidar com tabuleiros de médio porte agressivos. Embora suas estatísticas pelo custo de mana estejam bem abaixo da média, ele compensa isso ameaçando qualquer unidade valiosa.

Se o oponente falhar em lidar com Veigar, o aumento constante do dano de Escuridão permitirá que você remova ameaças mais formidáveis. Apesar de todos esses pontos fortes, Veigar tem pontos fracos facilmente exploráveis ​​se o oponente cuidar deles.

Já que o Veigar de nível um só pode gerar uma Escuridão singular quando invocado, você precisará despender muito esforço aumentando seu dano e esperar que seu oponente não consiga remover o seu alvo. Se seu oponente puder usar feitiços para evitar que a Escuridão cause dano como Vislumbre do Além, Combate Singular, Nananinanão! ou Bastião, você precisará usar Acólito Bulboscuro ou invocar outro Veigar para criar uma nova Escuridão.

Mesmo com essa falha gritante, chegar ao nível dois de Veigar compensa, porque ser capaz de gerar uma Escuridão a cada turno e alvejar o Nexus adversário fará o jogo acabar rapidamente. O Líder Supremo Veigar é uma condição de vitória por si só e os oponentes precisarão estar cientes de como sua Escuridão está sendo escalada enquanto você visa atingir esse objetivo.

Catalisador Desequilibrado e Acólito Bulboscuro são algumas das peças mais importantes para este quebra-cabeça de Veigar se tornar o Líder Supremo. Catalisador Desequilibrado é uma unidade com estatísticas razoáveis ​​pelo seu custo e tem a capacidade de aumentar o dano de Escuridão se não for respondido, ao mesmo tempo que pode facilmente contestar os tabuleiros inicias.

Acólito Bulboscuro é outro fator chave para ajudar Veigar a ter sucesso, já que ser capaz de gerar e usar Escuridão antes que o próprio O Pequeno Mestre do Mal chegue significa que você precisará gastar menos tempo com o Veigar nível um no tabuleiro.

O Alfaiate Esnobe é outra carta de forte potencial sinérgico com Veigar. Reduz em um o custo de sua Escuridão em globalmente, o que torna mais fácil lançá-los no meio do jogo. Mas embora a habilidade do Alfaiate seja útil, suas estatísticas de combate pelo custo de mana estão abaixo da média, o que o torna menos do que ideal se você não conseguir encontrar seu Veigar ou Acólito Bulboscuro.

Feiticeiro Fastidioso é uma carta que pode ser usada fora de Veigar devido à sua habilidade de início de rodada, que fornece um fluxo constante de mana de feitiço. Embora seja potente se deixado vivo por muitos turnos, os dois pontos de vida o tornam suscetível à maioria das opções de remoção no jogo.

Minimorfo dá a Bandópolis uma opção potente para remover ameaças consideráveis ​​do oponente. Embora seja caro por natureza, ser capaz de transformar qualquer inimigo, incluindo campeões, em uma unidade sem texto pode ser uma ferramenta poderosa no meta correto.

Se Anivia e outros decks que se concentram em reanimar cartas de alto valor se tornarem populares o suficiente, Minimorfo permite que você os apague sistematicamente em uma velocidade que não pode ser interrompida. Embora pareça desanimador e difícil de lidar, esta carta é efetivamente inútil contra os decks agressivos que não apresentam muitas ameaças de alto valor.

Horizonte de Eventos é uma ferramenta para atrasar o oponente que Bandópolis pode usar se decks hiper-agressivos que se concentram no uso de várias unidades fracas invadirem o meta. Ser capaz de jogar Horizonte de Eventos em alta rápida permite que você reaja aos oponentes quando eles declaram seu ataque para encontrar alvos de atordoamento ideais.

Quando o Tenor do Terror é capaz de ativar sua habilidade, ele é efetivamente uma unidade 5/5 de quatro de mana dividido em dois corpos. Embora dividir unidades em estatísticas facilmente removíveis como 2/3 e 3/2 possa normalmente torná-las vulneráveis ​​à remoção, isso pode ser um ponto forte no ataque, pois ser capaz de ativar a palavra-chave Impacto duas vezes permite que você cause muitos danos.

Veigar se juntará à lista de campeões de Bandópolis/Ilhas das Sombras quando LoR: Além do Bandobosque for ao ar em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 18 de agosto.