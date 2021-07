Todos os cosméticos da atualização 2.12.0 de Legends of Runeterra

A próxima atualização do Legends of Runeterra, atualização 2.12.0, está adicionando sua segunda expansão de campeão com Akshan e Viego. Além das 23 novas cartas, há um evento Sentinelas da Luz, que adiciona skins que se misturam com o conteúdo mais recente de League of Legends.

O próximo evento sazonal de LoR terá um passe de evento dedicado, mas com um toque adicional na fórmula tradicional. Ao fazer o login, os jogadores são solicitados a escolher um lado com a Ruína de Viego ou as Sentinelas da Luz. Sua seleção determinará em qual ordem você receberá os cosméticos e um evento não canônico decidirá qual facção vencerá.

Muito parecido com as skins de Zed e Yasuo na atualização 2.8.0 e a Taliyah Curtindo o Verão na atualização 2.10.0, há uma nova animação de subida de nível para Irelia Sentinela. Além de uma animação de subida de nível correspondente, também haverá arte de fichas atualizada para Lâminas invocadas com Dança das Lâminas enquanto a skin está equipada. Isso é semelhante ao Zed Estrela Negra, que altera a arte de todas as sombras vivas criadas quando selecionado.

Aqui estão todos os novos cosméticos que vêm com a atualização 2.12.0 do LoR.

Skins de Campeão

Irelia Sentinela

Ilustração e animação ao subir de nível alternativas

Thresh Liberto

Ilustração alternativa

Draven Destruído

Ilustração alternativa

Diana Sentinela

Ilustração alternativa

Karma Destruída

Ilustração alternativa

Riven Sentinela

Ilustração alternativa

Shyvana Destruída

Ilustração alternativa

Tabuleiros

Santuário dos Sentinelas

Para lendas que iluminam o caminho com uma determinação inabalável.

Esse tabuleiro tem elementos interativos, música e efeitos visuais especiais.

Cromas de Tabuleiro

Santuário dos Sentinelas (Citrino) – Inspirado em Akshan

Santuário dos Sentinelas (Pérola) – Inspirado em Senna

Santuário dos Sentinelas (Ametista) – Inspirado em Riven

Guardiões

Assombrim Viego

Não há como escapar da escuridão… nem mesmo de uma escuridão tão fofinha.

Personalidade do Guardião: Louco de Amor

Cor favorita: Preto, como o coração dele

Assombrim Sentinela

Uma luz constante para afastar as sombras.

Personalidade do Guardião: Radiante

Rival: Assombrim Viego

Urf Destruído

Muitos Campeões adentrarão essa arena… MAS NENHUM SAIRÁ!

Personalidade do Guardião: Diabólico

Comida favorita: Panquecas `Queimadas

Tubarinho Sentinela

Tubarinho, um espectro reformado das Ilhas das Sombras, hoje jura lutar contra a escuridão que o criou.

Personalidade do Guardião: Esperançoso

Quer: Provar seu valor

Versos de Carta

O Rei Destruído

O Sentinela Rebelde

A Ruína

Sentinelas da Luz

Emotes

Coração Partido

Ah, se as coisas fossem diferentes…

Alma Lavada

Exatamente como eu esperava.

Interessante

“Adoro ver o circo pegar fogo.”

Dúvida Cruel…

Passar? Atacar? Mandar emotes até o tempo acabar?

Pacotes

O Passe de Evento Sentinelas da Luz está disponível na Loja por 975 Moedas:

A vida que conhecemos sucumbirá à Névoa Negra do Rei Destruído? Os Sentinelas da Luz conseguirão salvar Runeterra da destruição?

Ganhe acesso a uma trilha aprimorada do evento, com recompensas premium e habilitação imediata do Guardião Assombrim Viego ou do Guardião Assombrim Sentinela. Jogue para ganhar Insígnias e habilitar mais recompensas! Compre antes de 28 de julho e receba uma missão exclusiva que garante 10 Insígnias e um Baú Prismático Raro!

No dia 11 de agosto, às 14h00, o passe expira e o evento será encerrado.

O pacote Esperança e Ruína está disponível na Loja por 6.831 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver, e inclui:

Skin Thresh Liberto

Skin Karma Destruída

Skin Draven Destruído

Skin Shyvana Destruída

Skin Diana Sentinela

Skin Riven Sentinela

Skin Irelia Sentinela

Cartas de todos os Campeões citados acima

O pacote Refúgio da Luz está disponível na Loja por 2.675 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver, e inclui:

Tabuleiro Santuário dos Sentinelas

3 variações de croma inspiradas em Akshan, Riven e Senna..

Pacotes de Deck

O deck Ascensão dos Destruídos está disponível na Loja por 3.276 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Um deck pré-montado que clama pela Ruína e conta com os Campeões Viego e Shyvana (além da skin Shyvana Destruída). Viego tem uma fixação pela morte, então se prepare para sacrificar algumas unidades neste deck das Ilhas das Sombras. Faça grandes jogadas e possua unidades inimigas para espalhar a Ruína por Runeterra.

O deck Chamado dos Sentinelas está disponível na Loja por 2.970 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver:

Um deck pré-montado que gira em torno dos Sentinelas da Luz e conta com os Campeões Akshan e Riven (além da skin Riven Sentinela). Com um arsenal de armas à disposição, Akshan e Riven fortalecem aliados mais frágeis para causar dano rápido e lançam mão de Monumentos com Contagem para botar pressão no inimigo.

Os fãs podem comprar cosméticos específicos ou o passe de evento premium com a atualização 2.12.0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de julho.