Todas as mudanças na expedição da Atualização 1.5 de Legends of Runeterra

O formato limitado de Legends of Runeterra, Expedições, está recebendo mais alterações na Atualização 1.5.

Embora a maioria das mudanças anteriores no Modo Expedição tenham sido ajustes, a Riot recentemente estudou a alteração de sistemas gerais sobre o formato limitado. Semelhante à última atualização, onde a Riot tentou tornar a seleção de três regiões mais consistente, o objetivo da Riot é fazer alterações fundamentais na seleção de região única na Expedição. Com a Atualização 1.5, a Riot reduzirá a frequência com que o jogo oferece arquétipos da região selecionada.

No geral, este será um leve enfraquecimento em decks monorregionais, que já são difíceis de serem selecionados, mas fortes se alcançados. Além dessa mudança, a seleção trirregional continua sua tendência de receber fortalecimentos consistentes desde a última atualização.

No geral, isso incentiva os jogadores a ter menos medo de escolher três regiões com mais frequência se as cartas iniciais oferecidas forem boas o suficiente. Se essa mudança for demais, a Riot afirmou que fará novos ajustes, se necessário. Além dessas mudanças de macro no sistema, arquétipos de regiões com desempenho superior, como Freljord e Noxus após os fortalecimentos nas cartas da 1.4, receberão pequenos enfraquecimentos de consistência. Como as atualizações habituais da Expedição, os arquétipos de baixo desempenho existentes, como o Fishbones, receberão fortalecimentos extras de consistência.

Aqui estão todas as alterações no modo Expedição da Atualização 1.5:

Mudanças na expedição

Em casos de seleções trirregionais, aumentado um pouco a frequência com que o jogo oferece pacotes de arquétipos relacionados às três regiões relevantes durante a Seleção Curinga.

Em casos de seleções monorregionais, reduzida a frequência com que o jogo oferece arquétipos relacionados à região relevante durante a Seleção Curinga.

Mal Ancestral

Adicionadas: Aço Quebradiço e Pegando Friagem

Cicatrizes de Batalha

Adicionada: Lobo Espreitador

Removida: Guerreira Impiedosa

Fishbones

Adicionadas: Aprendiz Dedicado e Assassina de Aluguel

Removidas: Corsária Atiradora e Feitiço do Poder Crescente

Chance Adicional na Seleção Curinga aumentada de Alta para Muito Alta.

Fofuteia Brutal

Adicionadas: Por Demacia!, Fúria do Norte e Legado Glacinata

Removidas: Bjerg Balbuciador, Falcão dos Presságios e Sargento da Vanguarda

Chance Adicional na Seleção Curinga reduzida de Muito Alta para Alta.

Poder de Noxus

Adicionadas: Fio da Lâmina e Lótus da Morte

Removida: Granadeiro da Legião

Tripulação Gélida

Adicionadas: Elixir de Ferro e Filhote de Yeti

Removidas: Poro Solitário

Lançadores de Feitiços

Adicionadas: Perspicácia das Eras, Assassina das Sombras, Vontade de Ionia e Yordle Vigarista

Removidas: Dois por Um, Recuperação, Monja Solitária e Refúgio Espiritual

Chance Adicional na Seleção Curinga aumentada de Alta para Muito Alta.

Impecável

Adicionadas: Elixir de Ferro e Rapinadora Incólume

Essas mudanças estão chegando ao modo Expedição com a Atualização 1.5 do LoR, que será lançada amanhã, 8 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 07 de julho.