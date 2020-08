Taric se juntará à lista de campeões de Targon em Legends of Runeterra

A temporada de spoilers de cartas da expansão Chamado da Montanha de Legends of Runeterra está começando hoje. A Riot Games apresentou o primeiro campeão para o primeiro conjunto da próxima expansão, Taric da região de Targon, ao mesmo tempo em que se baseou na mecânica de auxiliar.

Taric é uma unidade campeã de custo 4 com 2/4 com uma habilidade de Auxiliar que concede a ele e seu aliado Robusto nesta rodada. Ele também lança uma cópia do último feitiço lançado nele para o aliado que recebe o auxílio. Taric sobe de nível quando ele vê você auxiliar ou alvejar aliados com feitiços sete vezes.

Quando sobe de nível, Taric também tem custo 4 com + 1 / + 1 e uma versão atualizada de sua habilidade de Auxiliar. Agora concede a ele e a seu aliado a capacidade de ficarem imunes a danos e não morrerem pelo resto da rodada. Ele também mantém sua habilidade de copiar o último feitiço lançado nele para o aliado.

Taric e sua sinergia com habilidades de Auxiliar bem como as outras cartas previamente reveladas de ontem. Além de garantir a ele e seu aliado segurança durante o combate, há um grande potencial de combo com sua habilidade de duplicar feitiços.

Alguns feitiços notáveis ​​que Taric pode lançar em seus aliados são a recém-revelada Bênção de Targon para muitos bônus permanentes, Poder para danos massivos com Sobrepujar para romper as defesas e Fantasma / Mapa do Sumidouro para abrir uma brecha furtiva de maneira Elusiva para contornar as defesas inimigas. Taric permite que os jogadores expandam sua criatividade para combos sem sacrificar o controle do tabuleiro, já que ele pode mantê-lo seguro enquanto mantém a agressividade.

Taric se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e celular em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 12 de agosto.