Riot lança segundo Raio-X do Meta para ​​decks notáveis de Legends of Runeterra

Pela segunda vez na história do jogo, a Riot forneceu o Raio-X do Meta de Legends of Runeterra. Além de fornecer os dados brutos, a Riot também falou sobre seus objetivos.

Semelhante ao Raio-X do meta anterior, todas as estatísticas mostradas aqui são extraídas de Platina e acima, o que significa que os dados fornecidos estão sendo obtidos de jogadores mais potentes encontrados nos ranques de LoR.

O benchmark para balanceamento é o mesmo que era antes no Raio-X da atualização 1.14. Isso significa que os decks com uma taxa de vitória de 55 por cento e uma taxa de jogo de 15 por cento são considerados mais alertas para os requisitos de balanceamento. Mas decks que estão abaixo dessa taxa ainda podem receber enfraquecimentos.

Embora as estatísticas mostradas sejam de decks com taxas de jogo superiores a três por cento, existem algumas listas ocultas com altas taxas de vitórias, mas menor representação na escada, que ainda estão na mente da equipe para mudanças.

A Riot disse que os dados usados ​​para tomar decisões informadas com base nas escolhas de balanceamento foram do período de 10 a 17 de março, a semana que antecedeu a atualização 2.4, que não teve alterações de balanceamento.

Aqui está o mais recente Raio-X do Meta do LoR com estatísticas fornecidas pela Riot:

Deck + código Taxa de jogo Taxa de vitória Freljord + Ilhas das Sombras | Lissandra + Trundle | Matrona Espectral CMCACAYBAYBAIAIFBYBQCAIDBQKAIAIFAEOSYLYCAIAQCAI5AIAQKEZIAIAQCAIHAEAQKDY 10,8% 51,7% *Águas de Sentina + Piltover e Zaun | Twisted Fate + Fizz | Teste de Tensão CMCQCAQEAMAQGBQRAMAQIAJHGQCAEBQ2EYVS4BADAQCQ2EQZAAAQCAQGFI 10,6% 56,4% *Demacia + Ionia | Fiora + Shen | Moldador de Rios CMBQEAYAAYHAGAIABENC2AYBAIJSAKYFAEAQAMYBAIAACAIDAIKACBAAAIBACARFGEBACAYAAUBQCAA5EU2A 9,5% 56,4% Demacia + Shurima | Azir + Lucian | Em Memória CMCACBAAAMBACAAWEEBAEAACBECQIBYDDIODGXIBAMAQACI5GMCACAIACUAQEAAHAEBQADQBAQDTS 7,4% 52,2% *Águas de Sentina + Targon | Zoe + Aphelios | Vidente da Montanha CMBACAYGA4GAGCIJEMZUSTCUKVLGBWIB3MA52AIAAEAQGCJK 4,7% 54,2% *Demacia + Freljord | Fiora | Guerreiro Solitário CMCQCAYBAIBAEAABAUBAGAACBYBQCAARDIWQGAIBAQOR4AYBAEAA2AIBAEAQCBAAAIAQCAIBFY 4,5% 50,1% Freljord + Noxus | Ashe + Sejuani + Leblanc | Acerto de Contas CMCACAYBAIAQIAYCAIAQGBA7AQAQCCZGFEYAIAIBAM2QCBABBIAQIAYEAQAQCAIWDYVAEAIBAECACAQBAI 4,1% 53,0% Shadow Isles + Shurima | Nasus + Kindred | O Imortal CMCACAQFAYBAIBIFCABQIBY2F45QKAIFBMMSSMBRAIAQEBIEAICAOAQJAEAQIB3Z 4,0% 51,8% Águas de Sentina + Noxus | Miss Fortune + Gangplank | Granadeiro da Legião CMBQEAQDAMCAIAIDAIHSKKAFAIDBMIBGHI6AEAICAMCQEAYGAIDACAIBAMZQ 3,6% 53,5% Freljord + Shurima | Renekton + Sejuani | Yeti AncestralCMCACAYBAIBAEAICAYCACAIFDIPTABAEA4TC2N2DAIAQCAIWAICAODK5AEAQIB2F 3,2% 54,5% Noxus + Piltover e Zaun | Teemo + Draven + Jinx | Gambiarra CMBQCAYECICACAYHBETTOBQBAQGA2HBHFAWQEAIBAQAQEAIDCQRQCAIBAQEA 3,2% 53,4% Freljord + Noxus | Vladimir + Braum | Discípula Carmesim CMCQCBABBEAQIAYSAIAQCCIUAIBQCAQUAQAQGBQ5DYYAGAIBAMZAEAIBAEKQEAYDBUIQA 2,9% 51,6%

Esses dados ajudam a mostrar o quão potente Aphelios era mesmo depois de seu enfraquecimento na atualização 2.3. Embora sua taxa de jogo não corresponda aos outros dois decks que o superam (Fiora / Shen e Twisted Fate / Fizz), Aphelios ainda tem se destacado e pode haver mais decks viáveis ​​não mencionados neste Raio-X (como Aphelios / Lee Sin ou Aphelios / Diana).

Quando comparado com as estatísticas anteriores da 1.14, este meta instantâneo mostra uma presença esmagadora de Fiora / Shen e Twisted Fate / Fizz, bem como uma alta taxa de vitória para ambos os decks. Embora houvesse decks com taxas de jogo mais altas no Raio-X do Meta original, as taxas de vitória para os decks de nível superior desta vez ocultam esses decks, tendo melhores resultados para mostrar.

Você pode experimentar a Ranqueada alterada uma vez que as mudanças de balanceamento do LoR já chegaram.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 30 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.