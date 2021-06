Quatro cartas de Shurima reveladas para a expansão Ascensão do Submundo de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Ascensão do Submundo, começou em Shurima. No teaser de hoje, a Riot revelou quatro novas cartas de Shurima, em conjunto com Mobalytics. Duas das cartas reveladas apresentam a nova mecânica Espreitar.

Unidades com Espreitar ganham + 1 / + 0 permanente sempre que você declara um ataque enquanto um Espreitador reside no topo de seu deck.

As quatro novas cartas LoR são Evocador Xer’Sai, Presságio Voraz, Preparação Cautelosa e Devastadunas Xer’Sai.

Evocador Xer’Sai é uma unidade comum de três de mana com 2/3 e uma habilidade Jogar que prevê, além da palavra-chave Espreitar.

Presságio Voraz é um feitiço raro Súbito de zero mana que simplesmente executa um Prever.

Preparação Cautelosa é um feitiço comum Súbito de três de mana que requer que você jogue uma carta de sua mão em seu deck. Depois disso, você realiza uma Previsão e cria uma cópia da carta escolhida em mãos.

Devastadunas Xer’Sai é uma unidade rara de seis de mana com 3/6 que possui as palavras-chave Espreitar e Sobrepujar.

Implicações no Meta

Evocador Xer’sai começa com estatísticas terríveis para seu custo. Mas se você conseguir ativar Espreitar algumas vezes, ele se tornará uma ameaça agressiva formidável que precisa ser respondida. Graças ao Prever anexado a esta carta, o Evocador Xer’Sai pode ajudar a melhorar a consistência da ativação do seu bônus de ataque pelo Espreitar.

Devastadunas Xer’Sai pode servir como um finalizador de curva para decks no estilo Espreitar, dependendo de como o resto do ciclo de cartas de Rek’Sai for quando revelados. Embora as estatísticas básicas sejam escassas, se você ativar a palavra-chave Espreitar várias vezes, o Devastadunas pode se tornar um incômodo para o seu oponente, devido ao Sobrepujar contornando quaisquer bloqueadores.

Embora Presságio Voraz não forneça nenhuma vantagem de carta tangível ou afete o tabuleiro de qualquer forma, a capacidade de confirmar uma ativação de Espreitar em um ataque aberto por zero de mana pode permitir que você obtenha um fortalecimento surpresa em todo o tabuleiro no ataque se você tiver sucesso em selecionar uma unidade com Espreitar.

Embora a Preparação Cautelosa pareça única a princípio, o custo associado à ativação torna-a difícil de usar. Embora obter uma cópia de uma carta que você coloca no seu deck pareça bom no início, o fato de você efetivamente ter removido uma carta de sua mão para fazer isso já o coloca em uma desvantagem de valor.

Além dessa desvantagem, se as cartas que você encontrar em sua Previsão não ajudarem e forçarem você a pular, você perderá a cópia gratuita da carta. Isso seria um desperdício de três de mana e duas cartas na sua mão de graça.

Com todas essas cartas relacionadas a Shurima e Espreitar reveladas hoje, a revelação de Rek’Sai está chegando.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Ascensão do Submundo for lançada em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 22 de junho.