Pyke se junta a Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo em Águas de Sentina

A Riot Games revelou o segundo de três campeões a se juntar a Legends of Runeterra: AScensão do Submundo. Hoje, durante os Torneios Sazonais, a desenvolvedora exibiu Pyke, e semelhante à Rek’Sai, ele irá desenvolver a mecânica recentemente revelada de Espreitar.

Pyke é uma unidade campeã de quatro de mana com 2/3 e as palavras-chave Ataque Rápido e Espreitar e uma habilidade única. Quando você declara um ataque enquanto Pyke espreita no topo do seu deck, ele se transforma em Morte das Profundezas. O feitiço que ele se torna é um feitiço de velocidade rápida de quatro de mana com a palavra-chave Espreitar que invoca um Pyke e então ele ataca um inimigo. Pyke sobe de nível depois de causar 15 de dano ​​por meios relacionados a Pyke.

Ao subir de nível, Pyke ganha + 1 / + 1 e mantém sua palavra-chave Espreitar e habilidade de transformação. O mais novo efeito que Pyke ganha ao atingir o nível dois é que, depois de abater um inimigo, ele ataca o inimigo mais fraco.

Pyke é um campeão interessante de avaliar devido à sua habilidade de mudar de uma unidade para um feitiço de velocidade rápida que pode remover ameaças opostas. Morte das Profundezas é semelhante ao Improbulador Trivolt se fosse de velocidade rápida em vez de lento. Uma vez que Pyke causa o dano, você precisará espreitar com sucesso algumas vezes para fazer com que o dano do Morte das Profundezas alcance pontos de poder significativos para realmente remover as ameaças.

Pyke tem uma boa sinergia com Vulnerabilidade devido a como ele combina bem com essa mecânica, que Shurima também usa bem em adição às cartas recentemente reveladas de Águas de Sentina. Semelhante a outras unidades Espreitadoras, suas estatísticas básicas são menos do que ideais para seu custo de mana, mas uma vez que Espreitadores suficientes forem ativados, ele se tornará uma carta formidavelmente agressiva.

Depois de subir de nível, ele se assemelha a sua contraparte em League of Legends, graças à sua habilidade de criar múltiplos abates em cadeia com sua nova habilidade. Se o seu oponente tiver uma cadeia de inimigos que sofreram dano, você pode facilmente destruir o tabuleiro de um oponente depois que Pyke abater um inimigo em uma velocidade que não pode ser reagida.

Para que os oponentes se oponham a isso, eles precisam fazer com que suas unidades de baixo ataque tenham mais Vida do que o ataque de Pyke, caso contrário, suas unidades serão removidas. Mas isso será difícil uma vez que gatilhos de Espreitar suficientes sejam ativados.

Lembre-se de que Pyke não precisa abater um inimigo por meio de um combate convencional para iniciar sua cadeia de execução. Se ele abater um inimigo com um feitiço, como Morte das Profundezaas ou Espeto de Osso, então o oponente terá que sofrer com sua habilidade.

Além de Pyke, duas outras cartas foram reveladas durante os outros Torneios Sazonais regionais: Jaull-Fish e Sacred Protector.

Jaull-Fish é uma Unidade épica de oito de mana com 2/7, a palavra-chave Espreitar e uma habilidade que é ativada quando jogada que faz com que Cada aliado Espreitador atinja um inimigo aleatório.

Jaull-Fish é a unidade Espreitadora mais cara e serve como uma forma extra para os Espreitadores limparem os tabuleiros no final do jogo. Embora não se saiba se a habilidade de Jaull-Fish é dividida em vários gatilhos (como Rex Correnteza) ou uma ativação singular (semelhante ao Basilisqueiro Sanguinário), este Espreitador maciço será uma opção de alta curva emocionante para aqueles que querem construir um deck de estilo Espreitador.

Uma desvantagem potencial para Jaull-Fish é que ele tem a chance de perder unidades específicas devido à natureza aleatória de sua habilidade.

Sacred Protector é uma unidade épica de sete de mana de Ionia com 8/6 e uma habilidade que compra Shen sempre que é convocada. Além disso, enquanto o Sacred Protector está no campo, ele tem uma habilidade de aura que concede aos aliados com Barreira, Ataque Duplo.

Os decks de Shen têm sido um candidato poderoso ao Midrange desde seu fortalecimento há muito tempo. Quer ele se junte a Fiora ou ao recentemente fortalecido Jarvan IV, os decks de Shen podem destruir qualquer inimigo taticamente através do combate, graças a Barreiras e outros truques de combate.

Com o Sacred Protector, a capacidade de comprar Shen de forma consistente e, em seguida, dar às suas unidades Ataque Duplo significa que você tem outra ameaça no final do jogo para alcançar.

Pyke se juntará à lista de campeões de Águas de Sentina quando LoR: Ascensão do Submundo for lançado em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 26 de junho.