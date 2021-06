Oito cartas de Águas de Sentina, Shurima e Piltover e Zaun reveladas para a expansão Ascensão do Submundo de Legends of Runeterra

Embora essas sejam as principais regiões desta expansão, aqui estão algumas cartas não vinculados ao Espreitar ou Ekko.

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Guardiões dos Ancestrais está a poucos dias de terminar. Na revelação de hoje, a Riot Games revelou oito novas cartas de Águas de Sentina, Shurima e Piltover e Zaun em colaboração com a Mobalytics.

Bumbuíno

Evolução Gloriosa

Areias Oscilantes

Caçadora de Tesouros

Chegou a Hora

Angra do Ladrão

Todos Alinhados

Elnuk Voluntário

Bumbuíno é uma unidade comum de dois de mana de Piltover e Zaun com 3/1 com uma habilidade que cria um Mordidinha Flamejante! em sua mão quando é invocado.

Evolução Gloriosa é um feitiço Épico Lento de cinco de mana de Piltover e Zaun que substitui suas cartas em todos os lugares por cópias exatas delas mesmas. Após a substituição, seu custo é reduzido em um, todos elas ganham a palavra-chave Aperfeiçoar e agora são unidades Técnologicas.

Areias Oscilantes é um feitiço Raro de Shurima Lento de seis de mana que causa quatro pontos de dano a uma unidade e invoca dois Soldados de Areia.

A Caçadora de Tesouros é uma unidade comum de Shurima de um de mana com 2/1 que cria uma Areias Despertas. Vale lembrar, Areias Despertas é um feitiço lento de dois de mana que invoca uma unidade efêmera com 5/2.

Chegou a Hora é um feitiço comum de Shurima Súbito de cinco de mana que invoca um Relologi com 2/2. Se você previu no início do jogo, ele invoca dois.

Angra do Ladrão é um Monumento Raro de Águas de Sentina de cinco de mana que invoca um seguidor aleatório de um de custo cada vez que avança sua contagem regressiva. Assim que a contagem regressiva for concluída após dois turnos, ela concederá a seus aliados de custo um, + 2 / + 1 e as palavras-chave Assustador.

Todos Alinhados é um feitiço comum Súbito de dois de mana que invoca um Barril de Pólvora e cria um Tudo pelos Ares em sua mão. Tudo pelos Ares é um feitiço Lento Fugaz de um de mana que causa um de dano a qualquer coisa.

Elnuk Voluntário é uma unidade Elnuk comum de Piltover e Zaun de quatro de mana com 3/4 que cria um Elnuk aleatório nas seis cartas do topo do seu deck quando invocado.

Implicações no Meta

Bumbuíno é uma carta potente para decks agressivos com estilo de descarte devido à sua habilidade de criar mais material para descarte. Mordidinha Flamejante! já é encontrada em alguns decks, então há uma boa chance de Bumbuíno contestar alguns espaços em potencial e decks agressivos de descarte. Além disso, Bumbuíno pode pegar um lugar nos decks de Noxus e Piltover e Zaun que são mais lentos do que o agressivo de descarte como o popular Draven e Ezreal.

Evolução Gloriosa é uma carta interessante devido à escala massiva que muda todas as suas cartas jogáveis, mas no final das contas é um meme. Embora a redução do custo de um de mana em tudo e a habilidade de fazer suas unidades ganharem um bônus de poder cada vez que você joga uma carta potente, o fato de que custa 10 de mana para lançar o coloca em uma grande desvantagem de tempo para sequer considerar ser capaz para jogar a carta.

Areias Oscilantes dá a Shurima uma remoção mais seletiva por meio de dano de efeito, enquanto fornece mais invocações de fichas. Enquanto os Soldados de Areia podem ser usados ​​ofensivamente ou defensivamente, Shurima já é eficaz na remoção de unidades devido à quantidade de cartas que concedem Vulnerável ​​que possui.

Além disso, Areias Oscilantes é um pouco caro demais para o que pretende fazer, e a velocidade lenta significa que não é possível usá-la como uma ferramenta de reação potente.

Caçadora de Tesouros é outra caçadora de Shurima de mente agressiva devido à sua linha de estatística agressiva e a capacidade de invocar uma unidade efêmera de 5/2. Embora na maioria das circunstâncias, a carta Areias Despertas fornecida seja terrível, o fato de que ela pode ser usada como bloqueadora para descarte significa que a habilidade da Caçadora de Tesouros ainda tem uso potencial.

Chegou a Hora permite que você invoque unidades 2/2 em velocidade Súbito para potencialmente defender ou atacar por você. Embora o conceito pareça interessante, o fato de serem apenas 4/4 em estatísticas por cinco de mana divididos em duas unidades torna-a de baixo valor e fácil de ser superada em combate.

A menos que haja mais suporte específico para Relologis que não seja Capataz Farpada, Chegou a Hora pode ter dificuldade em encontrar um lugar em decks específicos.

Angra do Ladrão se encaixa nos decks de Água de Sentina que visam invocar várias unidades de custo um por meio de efeitos como Capataz Farpada e Estátua de Macaco. Um prejuízo para a chance de viabilidade de Angra do Ladrão é seu custo inicial de cinco de mana.

Enquanto as invocações ocorrem durante a contagem regressiva, permitindo que o Monumento afete o tabuleiro de maneira viável, Angra do Ladrão não faz nada no turno em que é invocado e precisa esperar duas rodadas para que o amplo fortalecimento do tabuleiro aconteça, o que permite ao oponente responder.

Todos Alinhados tem usos variados interessantes devido à sua capacidade de invocar um Barril de Pólvora em velocidade Súbita. Mesmo ignorando o rápido Tudo Pelos Ares gratuito que está ligado a ele, o Todos Alinhados permite que os jogadores surpreendam os oponentes com pontos de interrupção incomuns por apenas dois de mana extras.

Depois de usar o Todos Alinhados e o Barril de Pólvora grátis, há uma chance de que apenas segurar o Tudo Pelos Ares possa dissuadir seu oponente de jogar unidades com alto valor e pouca Vida.

O Elnuk Voluntário adiciona a terceira unidade Elnuk de Piltover e Zaun em LoR em vez de Freljord. Como o deck depende de atropelar seu oponente com Tropa de Elnuks, o Elnuk Voluntário pode garantir uma unidade extra de sua invocação de enxame, desde que você não consiga sacar o Elnuk criado aleatoriamente.

Também há uma chance de que, com os recentemente revelados Yeti e Poro, os decks no estilo Convocando a Natureza possam decolar agora como um potencial reabastecimento ao estilo tutor.

Com apenas dois dias restantes para a temporada de spoiler e Ekko ainda precisando ser exibido, espere o Rapaz que Estilhaçou o Tempo aparecer para completar as revelações.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Ascensão do Submundo for lançada em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de junho.