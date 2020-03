O arquétipo Bannerman de Legends of Runeterra domina o torneio DACH +

De um total de 34 competidores, o jogador de Legends of Runeterra, “Spyrida” usou um deck de Lucian/Garen Bannerman até alcançar a vitória em primeiro lugar no torneio patrocinado pela Riot-DE de hoje.

Organizado por Pavel e SparklingIceT, com um simulcast em inglês transmitido por TheBlevins e CasanovaHOTS, o torneio LoR DACH+ mostrou o quão fortes são os decks Bannerman de Demacia no meta atual. Adotar uma abordagem mais agressiva em relação ao arquétipo foi a versão de Spyrida, que utilizou Zed e Lucian.

Mas não foi o único deck jogado esta manhã. “DontBeMad” chegou às finais com uma poderosa versão do Discard Draven Aggro, enquanto “SpiritusSpei” terminou em terceiro com um deck Mageseeker Lux/Karma.

Aqui estavam os quatro melhores jogadores e seus decks principais de LoR.

Primeiro Lugar: “Spyrida” usando Zed / Lucian Bannerman

Segundo lugar: “DontBeMad” com Discard Draven Aggro e Kinkou Elusives

Terceiro lugar: “SpiritusSpei” usando Lucian / Garen Bannerman e Mageseeker Karma/Lux

Quarto lugar: “IStoleYourSoul” com Kinkou Elusives e Bannerman

Um destaque do torneio de LoR incluiu o DontBeMad usando o Augmented Experimenter em vários jogos enquanto viajava em seu deck Draven Aggro que alternava entre Aggro e Control, dependendo do estado do tabuleiro.

O SpiritusSpei utilizando Mageseekers com Karma/Lux foi um prazer de assistir em um campo em que a maioria dos concorrentes jogava Bannerman ou Elusives. Mas no final do dia, era tudo sobre Spyrida e seu deck de Lucian/Garen Bannerman, ao qual ele creditou Swimstrim pela construção.

Ao contrário do Korean Invitational da semana passada, o formato do torneio KIT SC Legends of DACH+ foi melhor de três sem banimentos, eliminação única. Foi permitido aos jogadores trocar de baralho entre os jogos ou optar por executar o mesmo baralho para cada partida. O conceito por trás da escolha do formato era inclusivo para todos os jogadores, mesmo aqueles com apenas um baralho competitivo.

Um VOD em inglês de toda a empolgação do torneio de LoR KIT SC Legends of DACH+ pode ser encontrado aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de março.