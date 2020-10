Novas cartas de Demacia chegam ao Legends of Runeterra

Um total de cinco cartas de Demacia e uma carta de feitiço de Noxus em Legends of Runeterra foram reveladas hoje pela Riot Games para a próxima expansão, Monumentos do Poder.

A Riot revelou a ultima carta de Monumento na MdP, a Arena de Noxkraya. Programada para lançar dia 14 de outubro, a nova expansão irá adicionar 40 cartas para o conjunto Chamado da Montanha. Outras seis cartas de apoio também foram reveladas em conjunto com a Arena de Noxkraya, apresentando uma mistura de feitiços e seguidores.

Casa da consagrada tradição de morte súbita. 🪓🩸



Conheça a Arena de Noxkraya e as novas cartas de Noxus e Demacia, que chegam na expansão "Monumentos do Poder" no dia 14 de outubro!



📲Baixe agora para PC e celular em https://t.co/yMme3MvCVb!

Além da Arena de Noxkraya, a única outra carta de Noxus revelada hoje foi Terra Abrasada. Ela é uma carta de remoção de custo 3 com uma velocidade rápida que irá abater uma unidade que sofreu dano ou destruir um Monumento. A Terra Abrasada é uma carta de remoção sólida que todo jogador de Noxus deve ter pelo menos uma cópia em seu deck, especialmente no lançamento da MdP.

As outras cinco cartas reveladas foram todas de de Demacia: Supressor Pétreo, Visão Aguçada, Matriarca Vigilante, Tenente da Dracoguarda, e Pesquisador Acadêmico. As três últimas são todas cartas temáticas de dragões, com a melhor, provavelmente, sendo Pesquisador Acadêmico. Capaz de providenciar um bloqueio contra atacantes iniciais com atributos de 1/3, o pesquisador também cria um seguidor dragão aleatório na mão quando invocado, montando uma curva perigosa.

A Visão Aguçada é um feitiço lento de custo dois que fortalece uma unidade com +2/+2 enquanto também permite que aquela unidade fortalecida bloqueie atacantes Elusivos. O feitiço de velocidade lenta é ótimo contra estratégias agressivas com Elusivo, fechando atacantes chave com um custo baixo de apenas dois.

Porém, a carta de “fechamento” mais poderosa revelada hoje foi a Supressor Pétreo, um seguidor da região de Demacia de custo dois que aumenta o custo de todos os feitiços por um de mana quando presente no campo de batalha. Sua poderosa habilidade se aplica a todos, porém se encaixa bem com decks Aggro e Midrange enquanto pune decks de controle que dependem fortemente de feitiços para aguentar até que suas estratégias entrem em jogo. Supressor Pétreo também tem uma defesa de três, deixando um pouco mais difícil de tirá-lo do campo de batalha.

Testem todos os spoiler de hoje da MdP quando o conjunto foi lançado dia 14 de outubro.

