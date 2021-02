Nova palavra-chave Previsão e 7 novas cartas de Shurima reveladas na expansão Impérios dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Após a revelação de Jarvan e Demacia na próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes, a temporada de spoiler das cartas voltou para Shurima.

A Riot Games, em parceria com a Mobalytics, revelou sete novas cartas colecionáveis ​​junto com uma nova mecânica chamada Previsão. As cartas reveladas incluem as seguintes:

Preparativos Ancestrais

Aprendiz de Cronomante

Pesquisadoras de Xenótipo

Khahiri, o Aluno

Khahiri, o Regressado

Preservário

Futuro Promissor

Novas cartas de Shurima e seus efeitos

Prever requer que o jogador selecione uma de três cartas em seu deck. O deck do jogador é então embaralhado com a carta selecionada colocada no topo do deck.

Preparativos Ancestrais é um Monumento Comum de um de mana com uma habilidade de Jogar que faz o jogador Prever. Além disso, Preparativos Ancestrais usa a mecânica de Contagem e invoca uma unidade Relologi com estatísticas de combate 2/2.

Aprendiz de Cronomante é uma unidade comum com 2/3 e dois de manas com uma habilidade de Jogar que faz o jogador Prever.

Pesquisadoras de Xenótipo é uma unidade rara de três de mana com 3/3 que possui uma habilidade de invocação que concede a três aliados aleatórios no deck do usuário um bônus permanente de + 3 / + 3 em suas estatísticas de combate.

Khahiri, o Aluno é uma unidade comum de três de mana com 3/3 e uma habilidade de invocação que concede a si mesmo + 1 / + 1 para cada vez que o jogador tiver usado a palavra-chave Prever naquele jogo.

Khahiri, o Regressado, é uma unidade Rara de seis de mana com 4/4 e a palavra-chave Assustador. Além disso, sempre que Khahiri, o Regressado, aparecer na Previsão do jogador, todas as cópias de si mesmo ganharão um + 2 / + 2 permanente. Ele também tem uma habilidade de invocação que cria uma cópia de si mesmo no deck do usuário.

Preservário é um Monumento Raro de dois de mana que compra uma carta quando é invocado. Após a contagem regressiva de dois turnos, o jogador vai comprar uma carta extra.

Futuro Promissor é um feitiço Lento épico de quatro de mana que concede uma ativação adicional a um Monumento aliado com a habilidade de Contagem.

Impactos no Meta

Preparativos Ancestrais é uma carta potente, desde que você possa comprá-la no primeiro turno. Embora sacrificar o tempo no primeiro turno seja doloroso, o fato de que Preparativos Ancestrais pode melhorar a consistência de seu saque para turnos futuros é poderoso. Além disso, o Relologi de 2/2 que o Monumento invocará após a contagem regressiva de duas rodadas compensará o tempo perdido.

Aprendiz de Cronomante, uma unidade com estatísticas justas para o seu custo e outra maneira de você planejar consistentemente suas curvas futuras graças à sua habilidade de Prever.

Embora os atributos de Pesquisadoras de Xenótipo não sejam os mais fortes para seu custo, ela tem potencial para acumular uma tonelada de valor, desde que você possa atrair seus aliados que foram fortalecidos aleatoriamente em seu deck. Embora possam ser difíceis de encontrar, a palavra-chave Prever ajudará a adicionar consistência para potencialmente encontrá-los muito mais rapidamente.

A versão aluno de Khahiri depende de quantas vezes você pode prever até o turno em que o invoca. Se você pode jogar Preparativos Ancestrais e Aprendiz de Cronomante, você pode ter uma riqueza de atributos no turno três que o tornariam automaticamente um 5/5 por apenas três de mana.

Khahiri, o Regressado, também depende da palavra-chave Prever, pois ele precisa ser visto pelo menos duas vezes nas previsões para ter estatísticas boas para seu custo de mana. Sempre que você o invocar, qualquer cópia futura terá os fortalecimentos + 2 / + 2 que ele obteve com sua habilidade de Prever.

A habilidade de Preservário é comprar cartas a um preço barato. Mas a principal desvantagem do Monumento é que ele atrasa a retirada de cartas, o que pode nunca acontecer se o seu oponente destruir o Monumento ou se você for derrotado antes que isso tenha importância.

Futuro Promissor é uma carta ligada exclusivamente às habilidades de contagem regressiva. Mesmo que Contagem prove ser uma mecânica poderosa, Futuro Promissor vem com uma grande perda de tempo. Isso se deve ao fato de que você está efetivamente desperdiçando quatro de mana para não fazer nada no turno em que está jogando o feitiço. O sucesso do Futuro Promissor depende se ativar habilidades como Disco Solar Soterrado mais rapidamente é uma estratégia viável no próximo meta.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Impérios dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.