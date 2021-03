Notas da Atualização 2.3.0 de Legends of Runeterra

A mais nova atualização do Legends of Runeterra, 2.3.0, será lançada amanhã.

Com a conclusão do conjunto Chamado da Montanha, a primeira grande expansão para 2021, Império dos Ascendentes, está programada para estar disponível nesta atualização. Com 110 novas cartas e a próxima região de Shurima, haverá uma tonelada de novos conteúdos para os jogadores de LoR explorarem.

Além disso, um passe de evento com uma grande variedade de conteúdo premium e gratuito está disponível para os jogadores completarem até o final de março. Se os jogadores comprarem o pacote antes de 16 de março, haverá uma missão bônus que premia com uma Cápsula Prismática Rara.

Para o Laboratório, a primeira experiência PvP cooperativo está sendo adicionada ao jogo. Enquanto o Frente Unida foi a primeira instância de cooperação para os jogadores, isso foi contra uma IA com um deck e habilidades elevadas. Semelhante ao Laboratório cooperativo inicial, você pode fazer fila com seus amigos para enfrentar o desafio de outras duplas juntas.

Fora do novo conteúdo, também há uma ligeira mudança de balanceamento com o mais novo campeão, Aphelios. Apesar de ser recente, ele ajudou a dominar o cenário do torneio e perderá um de Vida para permitir mais oportunidades de contra-jogo.

Aqui estão as notas completas da atualização 2.3.0 do LoR.

Nova expansão: Império dos Ascendentes

Finalmente chegou a hora de despertar seu império. A expansão Impérios dos Ascendentes traz a nova região Shurima, 110 cartas colecionáveis de todas as regiões e 9 Campeões, além de novas palavras-chave e mecânicas que podem mudar completamente o seu destino.

Império dos Ascendentes chega na atualização 2.3.0, que estará disponível por volta das 15h00 em 3 de março.

Nova região: Shurima

O império de Shurima se mantém forte mais uma vez em Empires of the Ascension e gira em torno de um tema de ascensão e inevitabilidade. O poder do grande Disco Solar pode elevar os poderes dos campeões Ascensionados de Shurima em magnitudes inacreditáveis ​​- mas apenas se puder ser restaurado.

Novas Cartas

Ao longo das últimas semanas, a Riot tem revelado continuamente todas as cartas sendo introduzidas em Impérios dos Ascendentes, que terminou com a revelação de Azir hoje cedo. Você pode acessar uma das galerias abaixo para conferir a lista completa:

Novas palavras-chave

Nas 110 novas cartas colecionáveis ​​adicionadas em Império dos Ascendentes, algumas novas palavras-chave foram introduzidas: Contagem, Prever e Reputação.

Atualizações nos Desafios, Missões e Decks de IA

Novos Desafios e Missões para apresentar as novidades de palavras-chave, arquétipos e Campeões introduzidos em Impérios dos Ascendentes. Além disso, acrescentados decks de IA temáticos de Shurima e outras cartas da expansão à seleção de oponentes no modo VS. IA.

Atualizações de Cartas

Aphelios (nível um e dois)

Atributos base: LEVEL 1 3|3 → 3|2 LEVEL 2 4|4 → 4|3



A Riot quer diminuir a durabilidade de Aphelios e aumentar as chances de outras cartas reagirem contra ele. Como o kit dele é bem poderoso e versátil, a Riot continuará monitorando seu desempenho e fazendo alterações de acompanhamento no futuro, se necessário.

Novidades nos Percursos de Região

A ascensão de Shurima traz um novo Percurso de Região. Demacia, Noxus, Freljord e as Ilhas das Sombras também foram ampliadas para receber seus novos Campeões.

Adição do Percurso de Região de Shurima, com 25 níveis, incluindo um verso de carta de Shurima.

Demacia, Noxus, Freljord e as Ilhas das Sombras ganharam mais 4 níveis.

Maestria de Campeão

A Atualização 2.3.0 traz o novo recurso Maestria de Campeão. Jogue com seus Campeões favoritos para aumentar seu nível de Maestria de Campeão e habilite molduras de cartas exclusivas.

Novo Laboratório: Frente Unida PvP

A Atualização 2.3.0 conta com as seguintes rotações para o Multilaboratórios:

Laboratório das Lendas

Frente Unida PvP

Laboratório Maluco do Heimer

Heimerdinger fez mais experimentos no Laboratório Frente Unida e o aprimorou para dar lugar a batalhas 2v2 PvP.

Assim como no Frente Unida PvE, no início da partida, cada pessoa recebe um Campeão que determina qual deck será usado na batalha. O tabuleiro e as unidades são compartilhados com a sua dupla, então é preciso coordenar esforços para alcançar a vitória!

Você pode se juntar a uma dupla aleatória ou unir forças com um amigo – porém, seja qual for a sua estratégia de recrutamento, a comunicação sempre será essencial para otimizar suas jogadas. Use o sistema de PING experimental arrastando emotes sociais especiais até o tabuleiro para sugerir ideias relacionadas a atacantes e bloqueadores, enviar um toquinho amigável e muito mais!

Personalização

Tabuleiros

Oásis dos Ascendentes Para lendas que voltam ainda mais fortes. Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.



Imagem via Riot Games

Guardiões

Fen O deserto tem muitas maravilhas, e tudo indica que Fen é a mais bonitinha de todas. Personalidade: Sagaz Hobby: Surfar na Areia Fen está disponível no Passe do Evento Impérios dos Ascendentes.



Imagem via Riot Games

Versos de Carta

O Passe do Evento Impérios dos Ascendentes traz 4 versos de carta novos.

O Imperador das Areias Para lendas que superam o passado.

O Curador das Areias Para lendas que fazem o que é certo, não o que é fácil.

O Carniceiro das Areias Para lendas que sucumbem à selvageria interior.

A Tecelã de Pedras Para lendas que movem montanhas.



Emotes

O Passe do Evento Impérios dos Ascendentes traz 4 novos emotes.

Imagem via Riot Games

Pacotes e Passe de Evento

O Passe do Evento Impérios dos Ascendentes está disponível por 975 Moedas. A compra do Passe de Evento habilita imediatamente a Guardiã Fen. Detalhes adicionais: Ganhe acesso a uma trilha de evento aprimorada com recompensas ainda melhores. Jogue para ganhar Discos Solares e habilitar mais recompensas, incluindo variantes de Guardiões, Emotes, Versos de Carta, Cartas Prismáticas e muito mais! Compre antes de 16 de março e receba uma missão exclusiva que garante 10 Discos Solares e um Baú Prismático Raro! Em 31 de março, às 15h, o passe expira e o evento será encerrado.



Pacotes de Deck

Sinta o calor da batalha (e do deserto de Shurima) com 2 novos pacotes de deck disponíveis na loja. Use o deck Vigias da Guerra, com Renekton e Jarvan IV, para criar combos poderosos e dominar seus inimigos ou use o deck Damas da Batalha para atacar com força total e intimidar os adversários com a sua Reputação.

Vigias da Guerra – Disponível por 2.115 Moedas, com o preço rateado para contabilizar as cartas que você já tiver.

Damas da Batalha – Disponível por 2.052 Moedas, com o preço rateado para contabilizar as cartas que você já tiver.

Recompensas das Ranqueadas e Nova Temporada

Com o lançamento de Impérios dos Ascendentes, a temporada Criação Cósmica será encerrada. Dê tudo de si na temporada Impérios dos Ascendentes e garanta sua vaga no próximo Torneio Sazonal, que será realizado com um novo formato!

As ranqueadas serão desativadas das 13h às 15h para prepararmos a nova temporada.

As recompensas equivalentes ao seu ranque na Criação Cósmica serão enviadas para sua conta.

Expedições

Para Impérios dos Ascendentes, a Riot está adicionando cinco novos arquétipos às Expedições, apresentando os novos campeões e estratégias destacadas nesta expansão: Ascensão, Desafiadores, Incubadoras, Reputação e Matadores.

Por tempo limitado, os arquétipos de Impérios dos Ascendentes terão quatro vezes mais chances de aparecer nas Seleções de Campeão iniciais. Essas chances serão igualadas em uma atualização futura.

Cartas de Impérios dos Ascendentes foram adicionadas a vários arquétipos.

Quando a expansão Impérios dos Ascendentes for implementada, os jogadores terão que abrir mão de suas Expedições ativas, pois elas serão reiniciadas. As provações ativas (que não incluem as que ainda estão na fase de montagem do deck) concederão recompensas normalmente.

Diversos

Aumentado o número máximo de decks da Coleção de 30 para 50.

Problema conhecido, o desafio amistoso entre blocos diferentes foi desativado até a Atualização 2.4.0 para corrigir erros de severidade elevada. A Riot pede desculpas pelo inconveniente. Fique atento a atualizações adicionais.

Correções de Erros

Corrigido um problema que fazia Katarina golpear o Nexus enquanto era alvejada por Fúria do Dragão.

Corrigido um problema visual causado por Teste de Tensão, que fazia com que cartas Fugazes se sobrepusessem umas às outras na mão.

Corrigidos vários problemas visuais relacionados às dicas flutuantes que faziam com que outros elementos da interface ficassem por cima delas no tutorial.

Corrigido um problema que fazia com que A Encruzilhada ficasse presa no tabuleiro às vezes.

Atualizamos várias cartas, descrições e dicas flutuantes para continuar melhorando a consistência do texto no jogo.

Corrigido um problema que, às vezes, fazia o Aphelios criar Armas Lunari mesmo sem ter alcançado os requisitos de Fase delas.

Corrigido um erro que fazia Escolha uma Carta gerar um efeito visual de incandescência na tela às vezes.

Corrigido um erro que fazia a interação entre Aurelion Sol e as cartas Celestiais gerar um efeito de incandescência na tela às vezes.

Corrigido um problema que fazia com que uma Jinx silenciada ainda pudesse, ocasionalmente, acionar Super Mega Míssil da Morte durante vários turnos.

Corrigido um problema que, às vezes, impedia a exibição dos efeitos visuais do Tahm Kench ao obliterar unidades.

Corrigido um problema que, às vezes, impedia a reprodução dos efeitos sonoros do Bolheixe Ondulante ao atacar.

Corrigido um problema que fazia o número de Curingas / Moedas ser exibido incorretamente em celulares.

A atualização 2.3.0 do LoR será lançada amanhã, 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de março.