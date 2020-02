Metas de balanceamento de Legends of Runeterra

Balancear o meta dos decks é uma tarefa árdua para qualquer jogo de cartas digital. Mas os desenvolvedores de Legends of Runeterra criaram um plano para garantir que todas as cartas sejam viáveis.

Os desenvolvedores de LoR deram aos fãs algumas atualizações de balanceamento nas notas de atualização de hoje, explicando seus objetivos para manter um meta estável. Para garantir que todas as cartas de campeão e não-campeão sejam viáveis, assim como todas as regiões, a Riot segue as diretrizes específicas. Isso também influencia o esquema das atualizações quando novos conjuntos de cartas forem introduzidos após o lançamento oficial do jogo.

“Embora seja interessante desbravar as cartas em busca desses alvos, também desligaremos as cartas sempre que necessário”, disse a Riot. “Planejamos monitorar totalmente as mudanças, em vez de ignorá-las e esquecer… Além disso, planejamos abordar o balanceamento com uma mentalidade sazonal, ajustando nossos métodos à medida que o meta passa por diferentes estágios entre conjuntos de novas cartas”.

Para atingir esses objetivos, os desenvolvedores de LoR garantirão que todos os campeões, não campeões e regiões tenham pelo menos um deck “competitivamente viável” em que possam prosperar.

E sempre que um novo conjunto for lançado, toda atualização a seguir se concentrará nas alterações para conter os fora da curva. A primeira atualização após um conjunto fará alterações “de tamanho médio” para eliminar qualquer anomalia. A segunda atualização de balanceamento fará atualizações significativas nas cartas “pouco utilizadas”, bem como em qualquer atualização de campeão importante. E a terceira atualização de balanceamento se concentrará simplesmente em estabilizar o meta antes que o próximo conjunto de cartas seja lançado.

Os fãs de LoR interessados ​​em ler as notas completas da atualização podem clicar aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.