Leona se junta à lista de campeões de Targon na expansão Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A Riot Games apresentou aos fãs de Legends of Runeterra a quinta campeã da região de Targon hoje, que continua construindo a mecânica do Amanhecer no conjunto Chamado da Montanha.

Leona é a campeã que a Riot revelou hoje. Ela é uma campeã de custo 4 com 3/5 e uma habilidade Amanhecer que atordoa o inimigo mais forte. Ela sobe de nível quando você ativa Amanhecer quatro vezes.

Quando o dia amanhece, o Sol arde os hereges. 🌅



Jogue como Leona e seis outros Campeões em 26 de agosto com a nova expansão: Chamado da Montanha.



📲Baixe e jogue agora em https://t.co/ftqJtlUF65. pic.twitter.com/zF5dH1gsAA — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 20, 2020

Leona no nível 2 também é custa 4 com + 1 / + 1 em atributos e o mesmo efeito. A principal diferença é que quando ela sobe de nível, qualquer outra ativação futura de Amanhecer também atordoa o inimigo mais forte.

Tal como acontece com as outras cartas do Daybreak reveladas ontem, Leona quer chegar ao tabuleiro de forma rápida e eficiente como a primeira carta jogada. Devido à forma como a condição para subir de nível de Leona está configurada, é facilmente possível fazer com que ela suba de nível no momento em que você joga com ela no turno quatro. Isso pode ser alcançado se você puder jogar uma única carta com Amanhecer a cada turno que anteceder a ela.

Ignorando seu efeito, ela tem atributos eficientes para seu custo (especialmente quando sobe de nível). Depois de trazer seu efeito para a mistura, ela pode controlar facilmente o tabuleiro e conceder às suas outras cartas agressivas baseados em Amanhecer um caminho direto para o Nexus inimigo.

Este nível de controle aumenta exponencialmente quando você traz Rahvun, a Lança da Alvorada para a mistura. Como ele concede a você outra carta com Amanhecer e permite que você ative vários efeitos de Amanhecer em um turno, será possível evitar que seu oponente faça qualquer progresso significativo para derrotá-lo.

Leona se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 20 de agosto.