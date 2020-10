Legends of Runeterra revela o sexto Monumento, a Arena de Noxkraya

A temporada de spoilers das cartas de Monumentos de Poder de Legends of Runeterra está em seu penúltimo dia antes do lançamento da expansão. A Riot Games revelou hoje o último Monumento vindo com a expansão e é de Noxus, a Arena de Noxkraya.

A mais nova mecânica que chega com Monumentos de Poder , Marcos, são novos tipos de cartas que fornecem efeitos contínuos depois que você joga no tabuleiro com mana regular.

A Arena Noxkraya é um marco épico de cinco manas em que sua unidade mais forte e a unidade inimiga mais fraca atacam uma à outra no final de cada rodada.

Imagem via Riot Games

Ao lado da Star Spring revelada, a Arena Noxkraya é o único Landmark que impacta imediatamente o tabuleiro após ser jogado, assumindo que você já tenha unidades para aproveitar o efeito. É também um efeito mais consistente quando comparado com The University of Piltover e The Howling Abyss.

A Arena de Noxkraya ajuda a impulsionar estratégias potenciais de Noxus Midrange, já que o Noxus Aggro não tem necessidade de gastar tanta mana para forçar combates no final de cada turno. Uma das fraquezas de Noxus é que sua remoção é condicional, como Golpe Expurgante, Guilhotina de Noxus e Desafio, ou temporária com atordoamento, com o Desafiador Minotauro e Vigia Aracnídea como exemplos. Visto que Monumentos são efeitos permanentes que duram até serem removidos, isso dá a Noxus uma nova fonte de remoção que dura cada turno que os dois jogadores precisarão experimentar.

Com a nova arena, contanto que seu tabuleiro tenha atributos mais altos do que seu inimigo, você pode remover perpetuamente unidades insignificantes e ameaçar seu oponente de evitar jogar com unidades fracas, mas valiosas, como Heimerdinger, Ezreal e Lulu. Além disso, devido ao tempo de ativação do efeito da Arena de Noxkraya, é impossível para os jogadores adicionarem novas ativações de cartas ao combate forçado. Isso significa que se seu oponente tiver maneiras de adicionar barreiras durante o combate, é possível acertar campeões e decks escorregadios como Lee Sin ou Fiora, evitando todas essas ferramentas.

Casa da consagrada tradição de morte súbita. 🪓🩸



Conheça a Arena de Noxkraya e as novas cartas de Noxus e Demacia, que chegam na expansão "Monumentos do Poder" no dia 14 de outubro!



📲Baixe agora para PC e celular em https://t.co/yMme3MvCVb! pic.twitter.com/xvNW3r74U9 — Legends of Runeterra Brasil 🌠 (@RuneterraBrasil) October 11, 2020

Uma grande fraqueza da Arena de Noxkraya é que se o deck do oponente tiver unidades individuais ou cartas mais fortes com Regeneração, como um Garen ou Trundle, é possível que eles sejam capazes de transformar o benefício da arena em uma fraqueza. Saber quando jogar a Arena de Noxkraya será a chave para evitar esse cenário.

Com Demacia sendo revelada após a Arena de Noxkraya, isso deixa apenas mais um campeão para se juntar ao lançamento de Monumentos de Poder: Shyvana. De acordo com vazamentos anteriores, isso deixa Riven, Viktor e Zoe como os últimos campeões conhecidos a vir com o lançamento da expansão de dezembro.

Enfrente os fracos na Arena de Noxkraya, quando LoR: Monumentos de Poder for lançado em 14 de outubro com 40 novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de outubro.