Legends of Runeterra: notas da atualização 1.2

A primeira atualização de balanceamento de Legends of Runeterra em Marés Crescecntes chegou, cheia de ajustes e novos cosméticos.

As atualizações de balanceamento em LoR são mensais e têm o objetivo de manter um “meta justo e diverso“, segundo RubinZoo, Líder de Design. A equipe faz ajustes para que todo campeão tenha chance no competitivo, enquanto também tenta garantir que cada região tenha um arquétipo.

“Para decidir as mudanças que faremos, nós analisamos várias métricas (e o feedback de vocês), e algumas das mais importantes são as taxas de vitória das cartas (principalmente no par ideal de regiões), as taxas de vitória dos decks e as taxas de jogo dos Campeões”, escreveu Zoo. “Também queremos que cada carta tenha um lar que, em conjunto com os aspectos acima, ajude a decidir que cartas devemos testar e, quando necessário, mudar.”

Melhorias e enfraquecimentos na atualização 1.2

Diversos campeões receberam ajustes na atualização 1.2 de LoR para que apareçam mais em jogo (Vladimir) ou para reduzir sua versatilidade nos vários arquétipos (Vi). Vários seguidores e feitiços também foram ajustados, como os poderosos Guarda Grisalho e Texurso Leal, por sua presença imbatível nos turnos 3 e 4. Até mesmo Bombardeiro Novato foi atingido na atualização 1.2 de LoR.

Campeões

Vladimir (nível 2)

Antes: Para cada outro aliado atacante, cause 1 de dano a ele e 1 de dano ao Nexus inimigo.

Agora: Para cada outro aliado atacante, cause 1 de dano a ele e Drene 1 do Nexus inimigo.

Karma (níveis 1 e 2)

Custo aumenta de 5 para 6.

Shen (nível 1)

Poder aumenta de 2 para 3.

Shen (nível 2)

Poder aumenta de 3 para 4.

Vi (nível 1)

Vida reduzida de 5 para 4.

Vi (nível 2)

Vida reduzida de 6 para 5.

Hecarim (nível 1)

Poder aumenta de 4 para 5.

Hecarim (nível 2)

Poder aumenta de 5 para 6.

Seguidores

Companheiro Chifrídeo

Poder aumenta de 4 para 5.

Guarda Grisalho

Poder reduzido de 4 para 3.

Texurso Leal

Poder reduzido de 4 para 3.

Cavaleiro dos Laurent

Vida aumenta de 1 para 2.

Retaguarda da Legião

Vida reduzida de 2 para 1.

Taverneiro Gentil

Poder aumenta de 2 para 3.

Bombardeiro Novato

Vida reduzida de 4 para 3.

Dentão

Vida aumenta de 1 para 2.

Estátua de Macaco

Vida aumenta de 4 para 5.

Cassinobô

Poder aumenta de 0 para 1.

Vida aumenta de 3 para 4.

Feitiços

Despertar da Ninhada

Custo aumenta de 5 para 6.

Meditação Profunda

Custo aumenta de 4 para 5.

Guerreiro Solitário

Custo aumenta de 3 para 4.

Em observação

Com o lançamento da expansão Marés Crescentes, vários arquétipos, feitiços e campeões estão em observação. A Riot explica detalhadamente aqui.

Espírito Inflexível

Produtos Surrupiados e mecânica Saquear

Mecânicas de dano ao Nexus

Karma e Ezreal

Ajustes ao texto

A atualização 1.2 de LoR teve mais de 40 ajustes para melhorar a clareza do texto. Entre as cartas que receberam ajustes estão campeões como Fizz e feitiços como Fúria do Dragão.

Confira todas as cartas que receberam ajustes ao texto na atualização 1.2:

Investigadora dos Caçadores de Magos | Absorção de Alma | Estraçalhar | Atirador Avarosiano | Tiro Certeiro | Detonador Quimiopunk | Derrete-Caras | Shunpo | Lamento Fulminante | Experimentador Aprimorado | Pesquisa Imprudente | Capitão Farron | Corina Veraza | Centelha Final | Banquete Cruel | Ezreal | Filhote de Yeti | Navegadora Nativa | Fizz | Malandro da Sinuca | Demolidora Imperial | Granada de Pólvora Negra | Mão da Morte | Coação | Dois por Um | Montapresa Encouraçado | Pegando Friagem | Fervor Noxiano | Fúria do Dragão | Fúria do Dragão de Lee Sin | Chuva de Disparos de Miss Fortune | Chuva de Disparos | O Apavorador | Mercador Clandestino | Produtos Surrupiados | Yordle Vigarista | Mecânica Chefe Zevi | Golpe Orquestrado | Rex Correnteza | Transfusão de Vladimir | Terror das Marés | Super Mega Míssil da Morte! | Aurora Poreal

Cosméticos

Agora, os jogadores terão mais opções de personalização em LoR, incluindo novos emotes, um novo tabuleiro, novos versos de cartas e novos guardiões. Em homenagem ao Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia (IDAHOTB), todos os jogadores terão acesso a emote e guardião Poro Arco-íris por 0 moedas na loja de LoR até 7 de julho.

Além do guardião e emote gratuitos de Poro Arco-íris, a equipe adicionou tabuleiro e verso de carta Fliperama, além de outros emotes novos.

Guardião Poro Arco-íris

Imagem via Riot Games

Emote Poro Arco-Íris

Imagem via Riot Games

Tabuleiro Fliperama

Imagem via Riot Games

Verso de Carta Fliperama

Imagem via Riot Games

Emotes

Imagem via Riot Games

Expedições

Com a atualização 1.2 de LoR, a chance adicional de ver os arquétipos de Marés Crescentes foi removida. Muitos ajustes foram feitos aos arquétipos regionais para melhorar a eficiência de alguns atributos e a frequência de cartas de utilidade. Confira todas as mudanças dos Arquétipos de Expedições aqui.

Correções de erros

Até a atualização 1.3, que sai em duas semanas, o Olho do Oráculo ficará desabilitado durante o turno de ataque do oponente, devido a um erro que fazia com que às vezes aparecessem informações erradas na tela.

Corrigido um problema em que os jogadores recebiam menos EXP do que deveriam quando a EXP vinha de várias fontes ao mesmo tempo.

Os jogadores que estiverem no meio da partida durante uma interrupção de serviço não ficarão mais com uma derrota. Se os dois jogadores forem desconectados, a partida será anulada.

Agora o texto de Olho do Dragão em francês corresponde à função correta.

Vi não contabiliza mais o dano de Sobrepujar em dobro, e agora seu efeito positivo base é distribuído corretamente depois que ela sobe de nível sob todas as condições.

Corrigido um problema que fazia com que os jogadores entrassem em uma fila diferente da selecionada às vezes.

Corrigido um problema que fazia com que a música do tabuleiro usado anteriormente fosse tocada no início de uma nova partida.

Agora a missão “Enfeitiçador +” concede corretamente 1500 de EXP.

Agora a tela de fundo de Águas de Sentina aparece na rotação regular da tela inicial com todas as outras regiões.

Corrigido um problema na tela de VS em que o ícone do oponente ficava igual ao seu.

Várias subidas de nível (Swain, Elise, Vlad) agora devem funcionar corretamente quando as configurações de idioma estiverem definidas como russo ou turco.

Corrigido um problema que fazia com que Artilharia Cascuda e Coação não aparecessem durantes as escolhas das Expedições.

Submenu adicionado a Tá Avisado.

Quebra-Cofres de Vi agora está corretamente associada a Quebra-Cofres.

Removida a gema de raridade de várias cartas não colecionáveis de Marés Crescentes.

Lançar Isca agora pode ser jogada sem que haja uma unidade inimiga em jogo.

A Caixa não causa mais dano adicional a unidades que foram jogadas mais de uma vez, e agora ela interage corretamente com efeitos de mudança de controle, como Possessão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de maio.