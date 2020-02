Josh Utter-Leyton revela os 3 melhores decks de Legends of Runeterra para subir ao tier Mestre

O Cofre Semanal e o reset em Legends of Runeterra amanhã deixa jogadores procurando os melhores decks para criar. E o profissional de Magic: The Gathering do Hall of Fame, Josh Utter-Leyton, tem três decks que ele acha que vale a pena jogar para subir os ranques.

Utter-Leyton juntou-se aos melhores jogadores de LoR do mundo no início do fim de semana passado, alcançando o tier Mestre. E com o meta em constante mudança nas partidas ranqueadas, Utter-Leyton usou uma variedade de decks, e compartilhou seus três favoritos no Twitter ontem.

Josh Utter-Leyton on Twitter Runeterra lists I’ve had the most success and fun with: Draven/Jinx Aggro: CEBAMAIDBEGA6FA7E4DQCBABBQGREHBIGYAACAIBAMMQ Fiora/Zed Midrange: CEBAKAICBENCQMJZA4AQAAYJDUUSWLJWAEBACAQCCUAA Hemier/Lux Control: CEBAKAIECANSONBYA4AQACILDEOSCJJLAEAQCABKAIAQCABNAEAQIMI

Os decks de descarte de Draven durante a primeira semana do lançamento do beta aberto de LoR estavam contendo mais magias do que unidades, semelhante ao deck de descarte aggro construído por Jan “SuperJJ” Jansen. Utter-Leyton mudou o roteiro, colocando três cópias de Precious Pet, Trifarian Gloryseeker e Crowd Favorite. E ele também colocou três Legion Rearguard e Academy Prodigy para garantir um Crowd Favorite poderoso no turno quatro.

Utter-Leyton também criou uma versão atualizada do deck Heimerdinger, popularizado na semana passada pelo MegaMowgai, utilizando Fiora e Lux como campeões adicionais. E, em vez de executar todos os feitiços, ele incluiu Fleetfeather Tracker e Laurent Protege como um meio de lidar com os sempre populares decks de Elusive e Ephemeral.

Nem um pouco estranho aos jogos de cartas competitivos, Utter-Leyton foi introduzido no Magic Hall of Fame em 2017. Ele também foi o Jogador do Ano em 2012-2013 e tem um total de 16 melhores oito colocados entre os torneios PT e Grand Prix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.