Jogue novas cartas de Legends of Runeterra com o Laboratório: Descubra Targon

A Riot Games revelou um novo laboratório vindo para Legends of Runeterra hoje intitulado Descubra Targon, celebrando o lançamento de Chamado da Montanha.

Programado para ir ao ar em 26 de agosto, o CdM apresenta sete novos campeões e 89 cartas. Um total de 51 dessas cartas são da região de Targon, uma oitava região sendo adicionada ao LoR. Descubra Targon é um laboratório que contará com seis decks pré-construídos para os jogadores testarem “novas cartas e estratégias”, de acordo com a equipe do LoR.

Imagem via Riot Games

Aqui estão os seis decks de Targon pré-construídos e uma breve descrição de cada um, de acordo com a equipe do LoR .

Amizade Eterna: Um deck focado em Auxiliar.

Um deck focado em Auxiliar. Força Cristalina: Combine forças Noxianas com fortalecimentos Targonianos para dominar seus inimigos.

Combine forças Noxianas com fortalecimentos Targonianos para dominar seus inimigos. Esplendor da Glória: Um deck focado na palavra-chave Amanhecer.

Um deck focado na palavra-chave Amanhecer. Estrelas Alinhadas: libere o poder dos Dragões e unidades Celestiais de Targon.

libere o poder dos Dragões e unidades Celestiais de Targon. Escuridão à Espreita: Um deck focado na palavra-chave Anoitecer.

Um deck focado na palavra-chave Anoitecer. Progressão Estelar: use a região de Freljord para agilizar a invocação de Targon.

Quatro campeões estão sendo adicionados com a região de Targon: Leona, Diana, Taric e Aurelion Sol. Três campeões também foram adicionados às regiões existentes: Nocturne (Ilhas das Sombras), Trundle (Freljord) e Lulu (Ionia). A Riot ainda não revelou campeões que são apresentados nos decks pré-construídos ou uma lista de cartas detalhadas das unidades e feitiços.

Com a adição do CdM vem um novo Percurso de Região para Targon, junto com extensões para regiões existentes, como Ilhas das Sombras, Ionia e Freljord. Os Percursos foram aumentados para o nível 29. A Riot também está oferecendo aos jogadores novos e antigos uma chance de ganhar XP extra para completar os primeiros 12 níveis do Percurso de Região não-Targon.

Uma redefinição de ranque ocorrerá com o lançamento do CdM. E novos desafios também serão adicionados, permitindo aos jogadores ganhar XP extra para o Cofre Semanal. Semelhante ao lançamento de Marés Crescentes, os jogadores cairão de classificação por meio da redefinição de ranque.

As contas Mestre cairão em 8 divisões.

As contas Diamante e Platina cairão em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL).

As contas Ouro e Prata cairão em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro serão redefinidas como Ferro IV.

Existem também várias atualizações ocorrendo em relação ao tier Mestre

Corrigido um problema que fazia os jogadores do Mestre perderem menos PdL do que o pretendido ao serem derrotados por oponentes de ranques mais baixos.

Atualizado o mecanismo de posicionamento inicial do tier para fixar os novos jogadores do Mestre com base em seus percentuais de MMR relativos aos percentuais de todos os outros jogadores desse tier.

Targon e as novas cartas do CdM chegaram no LoR em 26 de agosto por volta das 15h00.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de agosto.