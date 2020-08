Notas da atualização 1.8 de Legends of Runeterra Chamado da Montanha

Targon e o primeiro dos três lançamentos de Chamado da Montanha chegam amanhã em Legends of Runeterra.

A Riot Games lançará o terceiro conjunto dentro de LoR em 26 de agosto via PC e celular, contendo um total de 89 cartas e sete novos campeões. Uma nova região, Targon, também se juntará às sete regiões existentes. Os jogadores terão a oportunidade de testar as novas cartas por meio do Laboratório Descubra Targon, apresentando seis baralhos pré-construídos com foco em cartas da região de Targon.

Os desafios de fragmentos entre amigos foram inicialmente programados para ir ao ar na atualização 1.8 de LoR. Mas o sistema foi atrasado, de acordo com o líder de comunicações “A Small Man”. Os jogadores podem esperar que o sistema de desafio direto cross-shard chegue no LoR na atualização 1.10.

Chamado da Montanha

O novo conjunto, CdM, contará com vários lançamentos de expansão, com o primeiro dos três ocorrendo em 26 de agosto. Quando o terceiro for lançado em dezembro, Targon terá um número igual de cartas de campeão e não-campeão das outras regiões em LoR.

Novas cartas LoR

Um total de 51 cartas estão sendo adicionadas ao LoR através da região de Targon. 38 cartas adicionais também foram adicionados às regiões existentes. Uma versão de expansão completa de todos os cartas adicionados via CdM amanhã pode ser vista através de vários sites da galeria de LoR.

Campeões

A região de Targon contém quatro campeões. Um total de três campeões foram adicionados às regiões existentes.

Leona (Targon)

Diana (Targon)

Aurelion Sol (Targon)

Taric (Targon)

Nocturne (Ilhas das Sombras)

Trundle (Freljord)

Lulu (Ionia)

Palavras-chave

Seis novas palavras-chave foram adicionadas com o lançamento do CoM. Um resumo completo de cada palavra-chave em LoR pode ser encontrado aqui.

Fúria: Quando eu abater uma unidade, conceda-me + 1 / + 1.

Escudo de Feitiço: Nega o próximo feitiço ou habilidade do inimigo que poderia me afetar.

Amanhecer: Bônus se esta não for a primeira carta que você joga em uma rodada (bônus depende do texto da carta).

Anoitecer: Bônus se esta não for a primeira carta que você joga em uma rodada (bônus depende do texto da carta).

Contemplar: Bônus se você tiver um tipo de carta em jogo ou mão (bônus depende do texto da carta).

Evocar: Escolha uma carta Celestial entre três para criar na mão. Celestiais são um conjunto especial de cartas criadas, muito parecido com o arquétipo Tesouros das Profundezas, representando as constelações.

Redefinição das ranqueadas e Percurso de Região

Uma redefinição dos ranques ocorrerá após o lançamento do CdM. Todos os jogadores receberão um prêmio de ícone ranqueado por sua classificação com a atualização de 26 de agosto. Os Percursos de Região para Ilhas das Sombras, Ionia e Freljord foram estendidos. Um Percurso de Região de Targon também foi adicionado.

As Ranqueadas serão desativadas em LoR em 25 de agosto entre 13h e 14h00 para se preparar para a nova temporada. Como de costume, os jogadores irão cair de classificação através da redefinição das ranqueadas.

As contas Mestre cairão em 8 divisões.

As contas Diamante e Platina cairão em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL).

As contas Ouro e Prata cairão em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro serão redefinidas como Ferro IV.

Também estão ocorrendo várias atualizações em relação aos pontos de liga dos jogadores Mestre:

Corrigido um problema que fazia os jogadores do Mestre perderem menos PdL do que o pretendido ao serem derrotados por oponentes de ranques mais baixos.

Atualizado o mecanismo de posicionamento inicial do tier para fixar os novos jogadores do Mestre com base em seus percentuais de MMR relativos aos percentuais de todos os outros jogadores desse tier.

Jogadores novos e existentes podem ganhar XP extra por meio dos níveis iniciais de Percurso de Região não-Targon. XP adicional aplicado ao Cofre Semanal também pode ser obtido por meio de novos desafios e missões atualizadas.

Notas de balanceamento

Algumas mudanças em como a equipe do LoR lida com as atualizações de balanceamento estão no horizonte. Ainda há um objetivo de manter o jogo saudável por meio de atualizações mensais de balanceamento, mas a equipe “quer que o novo conteúdo das cartas esteja na vanguarda quando for lançado”, de acordo com Rubin Zoo, líder de design.

A próxima atualização do LoR não ocorrerá até três semanas após a Atualização 1.8. E as atualizações 1.10 e 1.11 incluirão uma série de mudanças significativas nas cartas.

Grandes alterações para Lee Sin. Irão adicionar mais opções de sinergias para ele, permitindo que seja jogado e cause impacto na partida muito mais cedo do que acontece atualmente.

Ajustes na dificuldade da missão para subir de nível do Ezreal.

Pequenos ajustes no efeito de Lealdade de Yordle Vigarista.



Atualizações de cartas existentes

Existem várias cartas no LoR recebendo atualizações de balanceamento na atualização 1.8. Isso inclui um enfraquecimento para Fúria do Norte e Avaliadora Trifariana, junto com um fortalecimento para descartar habilidades de palavras-chave via Draga do Sumidouro e Pedinte Zaunita. Um resumo completo das alterações de balanceamento pode ser encontrado aqui.

Fúria do Norte /de Sejuani

O texto antigo de dar a um aliado + 4 / + 4 nesta rodada foi anulado para “dar a um aliado + 3 / + 4 nesta rodada.”

Avaliadora Trifariana

O custo aumentou de quatro para cinco.

Draga do Sumidouro

O texto antigo de “Para me pôr em jogo” foi removido.

O texto agora diz “Jogar: Descarte 1 para comprar 1.”

Pedinte Zaunita

O texto antigo de “Para me pôr em jogo” foi removido.

O texto agora diz “Jogar: Descarte 1 para comprar 1.”

Personalizações

Uma série de novos cosméticos foram adicionados à loja do LoR com o lançamento do CdM. A maioria tem o tema Targon, incluindo um novo tabuleiro de jogo e versos de cartas.

Guardião Cosmo

Imagem via Riot Games

Os jogadores podem pegar Cosmo, o cão Celestial, na seção de guardiões da loja do LoR por 590 moedas.

Pico Celestial

Imagem via Riot Games

Pico Celestial terá uma trilha sonora de música de acompanhamento. O tabuleiro do jogo Pico Celestial custa 990 moedas.

Emotes de campeões de Targon

Imagem via Riot Games

Quatro novos emotes estão chegando com o lançamento do CdM que apresenta os campeões de LoR, Diana, Taric, Lulu e Nocturne. Cada um dos novos emotes do Tagon custa 190 moedas.

Versos de cartas Alvorecer e Colapso Minguante

Imagem via Riot Games

Apresentando um estilo de arte inspirado em Hayao Miyazaki, cada um dos versos das cartas Alvorecer e Colapso Minguante podem ser comprados na loja do LoR por 490 moedas.

Pacote de deck de Targon

Um deck completo pré-construído usando cartas de Targon, Esplendor Celestial, pode ser comprado na loja do LoR por 2.016 moedas. O deck apresenta os campeões Leona e Aurelion Sol, usando as palavras-chave Amanhecer e Evocar.

Expedições

Várias atualizações estão programadas para ocorrer em Expedições por meio da atualização 1.8. Novos arquétipos estão sendo adicionados para Targon em conjunto com as Ilhas das Sombras, Ionia e Freljord. Os novos arquétipos do CdM são “três vezes mais prováveis ​​de aparecer nas seleções de campeões iniciais”, de acordo com a equipe do LoR.

Um total de sete novos arquétipos de CdM foram adicionados à seleção do Expedições. E todas as listas de cartas foram ajustadas para arquétipos existentes, com alguns mais antigos sendo removidos. No momento da escrita, a Riot não especificou quais arquétipos foram removidos para abrir espaço para novos CdM.

Outras notas 1.8

A habilidade de duplicação de feitiços de Taric foi capaz de funcionar com o Trapaceiro Brincalhão, criando potencialmente uma cadeia de ataque infinita. Desde então, atualizaram o texto e a funcionalidade do Taric para evitar essa interação (e outras potenciais como essa).

Como mencionado na última atualização, a atualização 1.8 vai durar uma semana extra (portanto, três semanas no total, em vez das duas usuais) antes de atualizarem novamente. A atualização 1.10 (sim, pulando a 1.9) chegará em 16 de setembro, durará as duas semanas normais e retomarão a cadência de atualização normal.

Os jogadores agora podem selecionar certos itens de personalização ao entrar na fila do Labs, começando com Emotes e Versos de cartas.

Um novo suporte para construtor de deck foi adicionado para cartas Celestiais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de agosto.