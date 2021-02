Jarvan IV se junta aos campeões de Demacia na expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

A Riot Games está fazendo uma pausa em Shurima e indo para Demacia na carta revelada da expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra. Jarvan IV foi revelado, e os fãs finalmente verão seu pai em ação também.

Jarvan IV é um campeão Elite de quatro de mana com 5/3 e a palavra-chave Barreira. Ele também tem uma habilidade única que o invoca automaticamente se você puder pagar seu custo enquanto declara um ataque. Se você puder pagar o mana, Jarvan entrará no tabuleiro imediatamente enquanto desafia o inimigo mais forte. Jarvan IV alcançará seu nível dois quando os aliados que você controla sobreviverem a quatro ataques dos bloqueadores inimigos.

Quando Jarvan IV sobe de nível, ele ganha + 1 / + 1, retém sua habilidade de invocar a si mesmo de sua mão pagando seu custo ao atacar e ganha Barreira cada vez que desafia um inimigo. Além disso, ele também ganha uma habilidade de Início de Rodada que lhe dá um Cataclisma Fugaz na mão. O feitiço inspirado em sua ultimate é um feitiço raro Lento de três de mana que faz um aliado iniciar um ataque livre desafiando um inimigo.

Além de Jarvan IV, seu pai Jarvan III está aparecendo como uma carta de LoR. Rei Jarvan III é uma unidade Elite Épica de sete de mana com 3/6 e a palavra-chave Robusto. Além disso, Rei Jarvan III tem duas habilidades de invocação diferentes, dependendo se você tem Jarvan IV em jogo. Se o príncipe não estiver em jogo, você o compra. Se Jarvan IV já estiver no tabuleiro, todos os aliados ganharão Desafiador e Patrulheiro durante a rodada, um par de palavras-chave mortais se você tiver o emblema de ataque.

Jarvan IV exemplifica a identidade de Demacia para reinar sobre o controle do tabuleiro por meio do combate, estabelecendo trocas favoráveis ​​graças a Barreira. Embora o nível de Jarvan IV possa ser difícil de subir sem truques de combate, ele não precisa estar no tabuleiro para chegar ao nível dois.

A habilidade única de invocação de Jarvan, a primeira no jogo, será difícil para os oponentes enfrentarem. Isso porquê, se for sua sexta rodada, você não precisará jogar ele antes de atacar, o que dá ao seu oponente uma ação lenta a menos para reagir. Assim que Jarvan for invocado assim, ele destruirá um inimigo forte ou causará cinco de dano direto se o tabuleiro do oponente estiver vazio.

Uma vez que Jarvan suba de nível e chegue ao tabuleiro, será difícil para o oponente manter seu tabuleiro, já que os constantes ataques de Cataclisma de Jarvan o permitirão obter seis de dano grátis contra uma unidade inimiga. Isso significa que o oponente precisará de feitiços de combate ou efeitos de dano para sobreviver ou trocar uniformemente nesta interação.

Se você escolher usar Jarvan IV, Jarvan III será quase obrigatório a estar em seu deck porque ele pode comprar Jarvan IV de forma confiável no turno sete ou preparar uma finalização potencial sobre o oponente se você já controlar seu filho.

Todos esses efeitos de Desafiodor podem dar ao recém-revelado Renekton uma chance de brilhar em um deck que combine a região de Demacia e Shurima. Embora Renekton possa nunca alcançar seu terceiro nível se você renunciar à restauração do Disco Solar, o fato do Cataclisma ser um combate forçado com Desafiar significa que você pode ajudar a subir de nível o Renekton e o Jarvan IV ao mesmo tempo.

Além de ser seu feitiço de campeão, Cataclisma também tem vários usos além de ajudar Jarvan IV a ativar sua habilidade e tem benefícios que se alternam ao Combate Individual. Ele ativa as palavras-chave Sobrepujar e Ataque Rápido através de um feitiço, as unidades podem ativar suas habilidades de Atacar e também ajuda Quinn e Miss Fortune a subir de nível.

Além das sinergias baseadas no Desafiador, Jarvan IV e Rei Jarvan III são boas adições ao arquétipo Elite, que não viu muito sucesso nas ranqueadas. Com o Rei e o Príncipe entrando no jogo, isso dá aos Elites outro campeão para colocar em seu deck, além de Garen.

Jarvan IV se juntará à lista de campeões de LoR: Império dos Ascendentes quando for ao ar em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.