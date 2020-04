Fizz é o novo campeão revelado em Legends of Runeterra

Iluda as estratégias de seu oponente com o Trapaceiro das Marés.

A temporada de revelações de cards de Legends of Runeterra continua com a mais nova região, Águas de Sentina, e um trapaceiro familiar que atormenta seus adversários, evitando suas estratégias, Fizz.

Fizz é o campeão que a Riot revelou hoje. Ele é uma unidade campeã de custo 1, com poder 2 e vida 1 que pode ganhar Elusive se você lançar um feitiço. Ele também tem um efeito único que permite que ele pare todos os feitiços do inimigo que estiverem mirando nele. Fizz sobe de nível quando o jogador lança seis feitiços.

Fizz ao passar de nível também tem custo 1 com + 1 / + 1 nas estatísticas e o mesmo efeito. Ele adquire sua nova habilidade de Nexus Strike que lhe permite usar “Chum the Waters”, que é um feitiço de mana 4 que deixa unidades inimigas Vulneráveis ​​durante o turno e invoca uma unidade de custo 4 com 5 / 1 e Overwhelm.

Fizz mostra muitas semelhanças com o recém-revelado Lee Sin, no sentido de que você deseja lançar feitiços o mais rápido possível para alcançar o seu maior potencial. O fato de Fizz poder evitar ser alvejado, semelhante ao seu homólogo de League of Legends, permite que ele seja irritante e evite a interação para causar a maior parte de seu dano. Isso pode facilitar o ataque ao seu oponente a cada turno.

Fizz se juntará à lista de campeões quando o LoR for lançado oficialmente para PC e celular em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 25 de abril.