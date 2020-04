A revelação de Lee Sin vaza possíveis versos de cards de regiões em LoR

O vídeo da Riot Games mostrando o novo campeão de Ionia, Lee Sin, pode ter revelado novos cosméticos de Legends of Runeterra ligados ao novo conjunto que será lançado no final de abril.

Em 30 de abril, o LoR será lançado oficialmente para PC e celular com um novo conjunto e uma atualização que provavelmente incluirá vários novos itens cosméticos. Uma rápida captura de tela do vídeo de hoje, graças à equipe do Twin Sunz Podcast, revela versos de cards regionais que podem ser adicionados com o lançamento da versão 1.0 na próxima semana.

Here is a closer (blurry) look at the card backs! Ionia, Freljord, Noxus. pic.twitter.com/n7HmCBMPEW — The Twin Sunz Podcast – Legends of Runeterra (@TheTwinSunzPod) April 23, 2020

Três versos de regiões foram mostrados: Ionia, Freljord e Noxus. Há especulações sobre se elas estarão disponíveis na loja do LoR ou talvez recebidas através de recompensas para poder agradar aos jogadores sem RP.

Durante a versão beta aberta do LoR, a Riot lançou oito Guardiões e um total de nove tabuleiros. Os jogadores que participaram da versão beta aberta foram recompensados ​​com um tabuleiro de Summoners Rift gratuito e o Guardião Poro. É provável que a Riot faça algo semelhante para novos jogadores via celular ou PC. Com um aumento nas recompensas por região, é possível que esses versos estejam disponíveis para os jogadores ganharem via XP.

Houve seis revelações de campeões que antecederam o lançamento em 30 de abril. Mas uma região inteira contendo cinco campeões e cerca de 55 a 65 cards ainda não foi revelada. Espera-se que o novo conjunto seja lançado para PC em 28 de abril, por isso não demorará muito para que os jogadores de LoR descubram como obter esses cards e outros possíveis cosméticos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de abril.