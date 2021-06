Ekko deve ser adicionado a Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo em Piltover e Zaun

A temporada de spoiler de Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo chegou ao fim. A Riot Games, em colaboração com a Mobalytics, apresentou Ekko hoje como o último campeão a se juntar à expansão.

Ekko é um campeão de quatro de mana com 4/2 e a palavra-chave Ataque Rápido. Além disso, ele tem uma habilidade que cria uma Artimanha do Tempo fugaz em sua mão depois que ele ataca com sucesso. Ekko sobe de nível depois de você ter Previsto cinco vezes. Após subir de nível, Ekko cria três Cronoquebras em seu deck.

Quando Ekko atinge o nível dois, ele ganha + 1 / + 1 e sua habilidade de ataque cria agora uma Artimanha Temporal fugaz com custo zero.

Vale lembrar, Artimanha do Tempo é o novo feitiço Súbito de dois de mana colecionável revelado ontem que prevê e compra um card. a Cronoquebra embaralhada em seu deck é uma carta não colecionável que é um feitiço Lento de três de mana que revive todos os seus aliados que morreram nesta rodada. Depois, você Mobiliza, dando-lhe a chance de atacar com eles.

Além da revelação de Ekko, Jogada Anunciada também foi exibida. Jogada Anunciada é um feitiço épico lento de dois de mana que compra um card. Depois disso, você embaralha uma Convergência Paralela em seu deck que é um feitiço Lento não colecionável de quatro de mana que inicia um ataque livre com cópias Efêmeras exatas para cada um de seus aliados.

"O lance não é quanto tempo você tem, é como você o usa."



Ekko se junta a Pyke e Rek’Sai na galeria de cartas de Ascensão do Submundo: https://t.co/RpSv3VnVmG pic.twitter.com/xcrqud5rM4 — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) June 29, 2021

Ekko é um campeão intrigante para Piltover e Zaun, já que a maioria de seus campeões visa ser furtivo e criar combos (como Teemo e Ezreal) ou gerar valor (como Viktor, Heimer ou Vi). Embora Ekko tenha uma identidade agressiva semelhante a Jinx, o objetivo de Ekko é confiar menos no descarte e no risco de tudo ou nada e tem como objetivo gerar valor e consistência por meio de Prever e comprar cartas.

A principal fraqueza de Ekko é sua fragilidade, já que ele tem apenas dois pontos de vida com quatro de mana, o que o abre para a maioria das opções de remoção comumente encontradas como Disparo Místico e Ravina Arruinada. Felizmente para Ekko, ele não precisa estar no tabuleiro para subir de nível e você pode prever cinco vezes antes de jogar ele para garantir sua passagem de nível.

Depois que as Cronoquebras são embaralhados em seu deck, é uma corrida contra o relógio com seu oponente para tentar eliminá-lo com suas unidades múltiplas. Sempre que seu oponente tentar limpar um amplo tabuleiro seu, ele precisa correr o risco de enfrentar uma Cronoquebra que os revive a todos e, então, terá que lidar com um ataque massivo.

O principal apelo de Ekko é sua habilidade de transformar qualquer excesso de mana em mais consistência de baralho de cartas, graças ao Prever e ao valor com a compra de cartas. Embora sua versão nível 2 não ganhe muito depois que as Cronoquebras forem embaralhadas, poder sacar cartas extras de graça sempre é valorizado.

A Convergência Paralela criada por Jogada Anunciada funciona incrivelmente bem com Cronoquebra. Depois que suas unidades efêmeras são destruídas em combate, você ganha uma cópia extra de seus aliados, que inclui campeões. Isso permite que você derrube seu oponente com unidades poderosas.

Embora seja difícil encontrar cópias de cartas que foram embaralhadas recentemente em seu deck, Prever aumenta suas chances, pois você pode selecionar qualquer uma que encontrar e colocá-las no topo de seu deck.

Ekko se juntará à lista de campeões de Piltover e Zaun quando LoR: Ascensão do Submundo for lançada em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de junho.