Dez novas cartas de Bandópolis e Piltover e Zaun reveladas para Além do Bandobosque de Legends of Runeterra

Dez cartas do próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, foram reveladas hoje.

Essas cartas são baseadas no arquétipo de Cogumelos Venenosos e uma nova mecânica na qual as cartas ganharão um bônus se você adicionar duas ou mais cartas à sua mão em uma única rodada. Além disso, a primeira rodada de cartas multirregiões foi mostrada.

As últimas cartas de LoR reveladas incluem Viajantes Aborrecidos, Ava Dedicada, Yordle Palestrinha, Cogumelhotinho, Escoteiro Bombado, Yordle Novato, Trapeira, Dardo Venenoso, Vapores do Sumidouro e Raxinim Fedorento.

Viajantes Aborrecidos é uma unidade rara yordle de quatro de mana de Bandópolis e Piltover e Zaun com 3/4. Os Viajantes têm um efeito quando invocados que faz com que ambos os jogadores comprem uma carta. Então, seu oponente descarta sua carta de maior custo.

Ava Dedicada é uma unidade épica yordle de seis de mana de Bandópolis com 4/4 e uma habilidade que é ativada quando invocada e no final de cada rodada em que três Cogumelos Venenosos são plantados em três cartas aleatórias no deck inimigo. Além disso, Ava tem uma habilidade de aura em que as armadilhas nas cartas inimigas são duplicadas quando ativadas.

Yordle Palestrinha é uma unidade rara yordle de quatro de mana de Bandópolis com 3/5 e um efeito que é ativado quando ele é invocado ou está atacando, onde cria um dardo venenoso fugaz em sua mão.

Além de ser criado por Yordle Palestrinha, Dardo Venenoso é um feitiço lento comum de um de mana colecionável que causa um de dano a qualquer coisa e planta três Cogumelos Venenosos em cartas aleatórias no deck inimigo.

Cogumelhotinho é uma unidade comum de dois manas de Bandópolis com 2/2 e a palavra-chave Ataque Rápido. Além disso, ele têm uma habilidade Golpear que planta três Cogumelos Venenosos em cartas aleatórias no deck inimigo.

Escoteiro Bombado é uma unidade rara yordle de quatro de mana de Bandópolis com 3/2 e um efeito que é ativado quando ele é invocado se você adicionou duas cartas à sua mão nesta rodada. Se essa condição for satisfeita, ele recebe + 1 / + 0 e a palavra-chave Elusivo.

Yordle Novato é uma unidade comum yordle de três de mana de Bandópolis com 3/2 e um efeito que é ativado quando ele é invocado se você adicionou duas cartas à sua mão nesta rodada. Se duas cartas forem adicionadas com sucesso à mão, o Novato recebe + 1 / + 2.

Trapeira é um feitiço raro súbito de dois de mana de Bandópolis que o faz selecionar entre uma das três unidades ou feitiços do deck inimigo para plantar três cópias de Cogumelos Venenosos em todas as suas cópias.

Vapores do Sumidouro é um feitiço comum rápido de três de mana de Piltover e Zaun que causa dois de dano a uma unidade. Se você adicionou duas cartas à sua mão nesta rodada, o dano é aumentado para três.

Raxinim Fedorento é uma unidade rara de um de mana de Piltover e Zaun com 2/1 e uma habilidade Suspiro Final que cria uma cópia de si mesmo no deck inimigo com dois Cogumelos Venenosos.

Implicações no Meta

Enquanto a linha de estatísticas deles está abaixo da média para o seu valor, Viajantes Aborrecidos é uma unidade com 3/4 de quatro de mana que efetivamente compra uma carta com a chance de interromper uma estratégia importante de seu oponente. Como eles podem ser encontrados em Bandópolis ou Piltover e Zaun, eles também podem ser úteis para estratégias de Cogumelos Venenosos porque forçar seu oponente a comprar pode causar mais danos ao Nexus inimigo.

Ava Dedicada, Yordle Palestrinha e Cogumelhotinho são continuações dos efeitos de cartas que podem fornecer Cogumelos Venenosos, o que adiciona consistência aos decks que procuram colocar armadilhas nos decks opostos. Comparado a Piltover e Zaun, Bandópolis está procurando adicionar mais cartas para esta estratégia, em oposição à iteração original que focava principalmente em feitiços.

Cogumelhotinho tem estatísticas razoáveis devido à sua palavra-chave Ataque Rápido, que dá a ele uma habilidade mais ofensiva. Mesmo que esteja se defendendo de um inimigo, o Cogumelhotinho ainda plantará três Cogumelos Venenosos.

Ava Dedicada pode servir como um topper de curva para decks de Cogumelos Venenosos, uma vez que ela fornece outra fonte de Cogumelos e pode dobrar o dano de seus Cogumelos.

Com base em seu texto, Ava Dedicada também implica potencialmente que pode haver mais cartas baseadas em armadilhas adicionadas ao jogo. Com a inclusão de Caitlyn confirmada, ela tem a chance de adicionar uma nova carta no estilo Armadilha que não seja Cogumelos, que apenas queima o oponente.

Yordle Palestrinha cria um efeito consistente para um de mana, que permite que você cause um de dano ao Nexus inimigo ou às suas unidades, além de plantar mais três Cogumelos Venenosos.

O Trapeira tem um uso multifuncional que pode fazer com que as cartas premium de seu oponente tenham um custo considerável quando compradas ou como uma forma de ler a mão de seu oponente. Qualquer que seja a carta que você selecionar com Trapeira, você pode descobrir quantas cópias podem estar na mão de seu oponente. Se nove Cogumelos forem colocados no deck de seu oponente, então você saberá que todas as cópias estão no deck oponente e você não precisa se preocupar com elas por enquanto. Se três ou seis Cogumelos forem plantados, então você sabe que pode haver potencialmente cartas na mão do oponente se ele não estiver usando cópias únicas da carta escolhida.

Raxinim Fedorento é uma unidade de Cogumelos interessante de Piltover e Zaun que fornece uma perturbação potencial semelhante a Observador Inoportuno. Embora tenha uma chance de “cancelar” um saque do oponente e causar dois de danos a ele, a probabilidade de isso acontecer é baixa, a menos que você tenha jogado várias cópias.

O Dardo Venenoso que Yordle Palestrinha oferece também pode ser colecionado e pode ser adicionado ao seu deck. Isso dá a Bandópolis acesso a uma habilidade de um de dano que pode ajudar contra cartas agressivas iniciais como Sabotador da Legião e Zoe.

Escoteiro Bombado, Yordle Novato e Vapores do Sumidouro fazem parte de um novo efeito que deseja que você adicione duas ou mais cartas à sua mão em uma única rodada para obter o máximo de eficácia. Já que você compra uma carta naturalmente a cada rodada, isso significa que você só precisa criar ou comprar outra carta para a sua mão para ativar essas habilidades bônus.

Escoteiro Bombado pode se tornar uma unidade elusiva de 4/2 de quatro de mana, que é uma linha de estatísticas agressiva com uma palavra-chave premium. Yordle Novato tem o potencial de crescer para uma unidade 4/4 por três de mana, o que está acima da média. Apesar desses pontos fortes, eles são unidades 3/2 por quatro e três de mana se não puderem ativar suas habilidades, o que está muito abaixo da média.

Vapores do Sumidouro é outra carta abaixo da média, causando dois de dano a uma unidade por três de mana. Mas se você conseguir cumprir o requisito, ampliá-lo para até três de dano o torna comparável a outros feitiços que podem ser usadas como feitiços de remoção.

LoR: Além do Bandobosque será lançado em 25 de agosto com 126 novas cartas, nove dos quais incluem campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 12 de agosto.