Como obter Pétalas e completar o evento Florescer Espiritual de Legends of Runeterra

O evento Florescer Espiritual de Legends of Runeterra está no ar, com ótimas recompensas para todos os tipos de jogadores.

O evento Florescer Espiritual de LoR, que acontece de 22 de julho a 19 de agosto, pode parecer intimidador à primeira vista. Em menos de um mês, é preciso obter 270 Pétalas para chegar ao nível máximo do passe do evento e conseguir as 28 recompensas. Mas obter as Pétalas e todas as recompensas não é tão difícil quanto parece.

Com base nos dados de um usuário do Reddit que já completou o evento Florescer Espiritual de LoR, é possível obter 118 Pétalas completando missões e 152 jogando PvP. A primeira vitória do dia concede quatro Pétalas, o que significa que você só precisa de três vitórias por dia para completar o evento.

Também não é preciso que você jogue Ranqueadas para obter Pétalas. Os jogos do modo Normal e contra IA também concedem a mesma quantidade de Pétalas, exceto pela primeira vitória do dia.

Há ao todo 10 missões regulares no evento Florescer Espiritual de LoR e quatro missões épicas. As missões normais concedem 4 ou 7 Pétalas e as épicas concedem 15.

Segundo o usuário do Reddit que completou o evento, são estas as 10 missões regulares:

Espírito da Tentação (4 Pétalas): Vença 4 partidas nos Laboratórios OU vença 4 partidas na Contenda ou Ranqueada.

Espírito da Perda (4 Pétalas): Abdique de 40 cartas OU elimine 5 Campeões inimigos.

Espírito do Desespero (4 Pétalas): Vença 1 partida com 5 de vida ou menos OU ataque com pelo menos 4 unidades no mesmo ataque 10 vezes.

Espírito do Ódio (4 Pétalas): Elimine 20 unidades inimigas em combate OU alveje o inimigo mais fraco 10 vezes.

Espírito da Obsessão (7 Pétalas): Jogue a mesma carta 2 ou mais vezes (0/5) OU alveje o mesmo aliado 2 ou mais vezes (0/10).

Espírito da Morte (7 Pétalas): Veja 40 Suspiros Finais serem ativados OU jogue cartas Fugazes ou invoque unidades Efêmeras 40 vezes.

Espírito da Natureza (7 Pétalas): Plante 250 Cogumelos OU invoque 40 Elnuks, Poros ou Aranhas.

Espírito da Salvação (7 Pétalas): Auxilie suas unidades 15 vezes OU unidades aliadas sobrevivem a dano 30 vezes.

Espírito da Reflexão (7 Pétalas): Conceda Barreira a unidades 30 vezes OU jogue unidades com Ataque e Vida iguais 30 vezes.

Espírito do Heroísmo (7 Pétalas): Suba de Nível com seus Campeões 10 vezes OU ataque com unidades de custo 3 ou menos 40 vezes.

Os decks usados para completar as missões de 4 e de 7 pétalas também contribuem para as Pétalas das missões Épicas, permitindo que os jogadores completem o evento Florescer Espiritual de LoR até 19 de agosto. Além de completar as missões, você vai precisar conseguir uma vitória por dia no PvP (seja no modo Ranqueado ou no Normal) e duas outras vitórias contra jogadores ou a IA.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de julho.