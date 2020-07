Detalhes do evento Florescer Espiritual de Legends of Runeterra revelados

Como participar, o custo do passe do evento, o que está incluído e o que você pode esperar.

A Riot Games anunciou hoje todos os detalhes do primeiro evento de Legends of Runeterra, Florescer Espiritual.

Abrangendo as próximas duas atualizações, 1.6 e 1.7, o evento Florescer Espiritual possui um sistema de progressão usando Pétalas como referência que os jogadores precisam alcançar para ganhar e reivindicar suas recompensas. Os jogadores podem participar do evento e ganhar pétalas reivindicando vitórias diárias, completando missões épicas e simplesmente jogando. Existem duas missões épicas que os jogadores podem concluir quando o Florescer Espiritual começar amanhã, 22 de julho, às 14h e mais duas depois que a Atualização 1.7 chegar oficialmente duas semanas depois.

Imagem via Riot Games

Por 975 moedas, os jogadores podem participar da versão premium do passe de evento Florescer Espiritual. De todos os cosméticos exclusivos que a Florescer Espiritual está trazendo para o jogo, o passe do evento tem seis guardiões, cinco emotes, quatro versos e dois ícones que os jogadores podem obter com bastante jogabilidade.

Os jogadores que não possuem o passe do evento podem reivindicar dois emotes grátis, um ícone grátis e um verso de carta grátis com partidas suficientes. Também existem recompensas em moeda que jogadores premium e free-to-play também podem receber, o que ajuda ainda mais na conclusão geral da coleção.

Aqui estão as quantidades de pétalas para cada prêmio no evento Florescer Espiritual:

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games.

Junto com o evento, o próximo laboratório do LoR terá o tema Florescer Espiritual e fará com que os jogadores experimentem uma nova forma de jogo, onde a vida do Nexus se torna 30, e as unidades transferem suas estatísticas para outra unidade aleatórias em sua mão após serem mortas. Além disso, os jogadores escolhem entre seis decks pré-construídos, o que permite que jogadores com coleções menores participem desse casual modo Laboratório sem se preocupar muito em ter cartas específicas.

Enquanto os temas e modos variados que os eventos futuros trazem sempre serão diferentes da natureza da Florescer Espiritual, a Riot observou que esse ainda é o primeiro evento. Devido a isso, a equipe de desenvolvimento afirmou que ainda está buscando algum feedback e está aberta a analisar possíveis deficiências nas quais o caminho atual da recompensa possa se enquadrar.

O primeiro evento do LoR, Florescer Espiritual, começa amanhã, 22 de julho às 14h e termina em 19 de agosto às 14h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de julho.