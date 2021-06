Cartas de Piltover e Zaun apresentadas para a expansão Ascensão do Submundo de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Ascensão do Submundo, chegou ao seu penúltimo dia.

Na revelação de hoje, a Riot mostrou quatro novas cartas de Piltover e Zaun em conjunto com a Mobalytics: Giratempo, Skatista Engenhosa, Artimanha Temporal e Perfeccionista Prática. Este ciclo de cartas baseia-se na identidade de Previsão que será apresentada fora da região de Shurima.

Giratempo é um feitiço comum de velocidade rápida de dois de mana com um custo extra para jogar que exige que você descarte uma carta. Assim que o custo for satisfeito, você pode causar um de dano a uma unidade inimiga ou ao Nexus duas vezes.

Skatista Engenhosa é uma unidade comum de um de mana com 1/3 e uma habilidade potente que se auto-invoca quando vista em uma Previsão.

Artimanha Temporal é um feitiço comum de velocidade Súbita de dois de mana que prevê e então compra uma carta imediatamente depois.

A Perfeccionista Prática é uma unidade rara de três de manas com 4/2 e uma habilidade de Jogar que permite Prever. Depois disso, você cria três cópias da carta escolhida em seu baralho.

Implicações no Meta

Como a segunda região a apresentar a palavra-chave Prever introduzida em Império dos Ascendentes, a iteração de Piltover e Zaun da mecânica adiciona uma reviravolta interessante. Algumas cartas que são vistas em suas Previsões podem afetar de forma tangível o valor das cartas ao jogar ou sacar elas próprias quando vistas dentro de uma previsão.

A Skatista Engenhosa é um excelente exemplo disso. Ela pode ser um 1/3 de zero de mana que nem mesmo custa a você uma carta em sua mão, o que pode fornecer tempo e valor para um deck agressivo. A principal fraqueza da Skatista Engenhosa é se você a sacar naturalmente, é uma carta de baixo impacto em geral que não trará valor para o jogo em vez de uma carta mais funcional.

Apesar dessa fraqueza, a Skatista Engenhosa vem com a chance potencial de causar um grande estrago para o oponente, já que você pode ver várias cópias da mesma carta em uma Previsão. Isso significa que é possível obter duas ou até três Skatistas Engenhosas em uma Previsão no turno um, o que seria um controle de tabuleiro incrível para um estágio inicial do jogo.

Artimanha Temporal é comparável à maioria dos feitiços de velocidade Súbito de dois de mana que podem atrair uma carta para você (como Súplica, Toque Conselheiro, Guardião de Ki, Despojos Divididos ou Cascata Lívida). Em vez de conceder outros bônus ou comprar cartas específicas, a Artimanha Temporal dá consistência na carta que você deseja comprar devido à palavra-chave Prever.

Mesmo se você não gostar das cartas oferecidas, a opção Ignorar permite uma reorganização completa do seu deck na esperança de obter melhores chances. Além disso, o aspecto Prever permite que você ative potencialmente os efeitos das cartas quando vistas em Previsões, como Khahiri, o Regressado, Skatista Engenhosa e Cristal de Hexita.

Giratempo é uma carta interessante para avaliar Piltover e Zaun. Por seu custo de mana e habilidade, é comparável ao Disparo Místico, que também custa dois de mana e causa dois de dano. Embora Giratempo seja melhor que Disparo Místico nesse aspecto devido à sua flexibilidade geral em como distribuir o dano, o custo de descarte necessário para jogá-lo é monumental. Apesar disso, Piltover e Zaun são uma região que faz descarte regularmente e tem cartas que se beneficiam do descarte.

Perfeccionista Prática é uma carta de valor interessante para decks de controle que permite duplicar suas cartas de valor mais alto. Apesar dessa força potencial, suas estatísticas são mais agressivas e sujeita a remoção, o que pode ser estranho para decks mais lentos que procuram usar essa habilidade.

Como Piltover e Zaun foram revelados hoje, além de Rek’Sai e Pyke já terem sido exibidos, é seguro assumir que a revelação de Ekko será amanhã.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Ascensão do Submundo for lançada em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 28 de junho.