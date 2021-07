Cartas de Dragão reveladas para o próximo evento sazonal de Legends of Runeterra

Continuando a temporada de spoiler surpresa, a Riot Games mostrou outro conjunto de cartas de Legends of Runeterra que estão chegando com o próximo evento com o tema da Ruína. Ontem no Twitter, a desenvolvedora revelou quatro novas cartas que são as primeiras cartas de Dragão com Fúria fora de Demacia e Targon.

As cartas reveladas foram as seguintes:

Kadregrin, o Destruído

Dracoguarda Destruído

Dracovíbora Rastejante

Dragão Camavorano

Kadregrin, o Destruído, é uma unidade Rara do tipo Dragão de seis de mana de Demacia com 6/6, a palavra-chave Fúria e uma habilidade Jogar que concede a um campeão ou Dragão aliado a palavra-chave Desafiador.

Dracoguarda Destruído é uma unidade comum de três de mana de Demacia com 2/4 e uma habilidade de aura que faz com que suas unidades aliadas com Fúria ganhem + 1 / + 1 extra sempre que ativarem com sucesso a palavra-chave Fúria.

Dracovíbora Rastejante é uma unidade comum de dois de mana do tipo Dragão de Ilha das Sombras com 3/2, a palavra-chave Fúria e uma habilidade Jogar que força você a fazer com que ela ataque uma unidade aliada ou cause três pontos de dano ao seu Nexus.

Dragão Camavorano é uma unidade rara de quatro de mana das Ilhas das Sombras com 4/3, as palavras-chave Fúria e Assustador e uma habilidade semelhante à Dracovíbora que exige que você ataque uma unidade aliada ou cause três danos ao seu Nexus quando você a joga.

Além de seu efeito de jogo, o Dragão Camavorano possui uma habilidade contínua que drena o Nexus inimigo em um de dano sempre que ele abater qualquer unidade.

Implicações no Meta

Além dessas cartas que marcam a primeira vez que a palavra-chave Fúria é impressa em cartas fora de Targon e Demacia, elas exercem sinergias interessantes que giram em torno de abater suas próprias unidades.

Dracovíbora Rastejante e Dragão Camavorano acentuam essa força, pois combinam as vantagens dos dragões e facilitam mais maneiras de abater seus próprios aliados.

Além de ativar seus efeitos de Suspiro Final mais rápido, você também ganha aumentos extras de início de combate graças à Fúria. Dracovíbora Rastejante pode ser uma grande ameaça de turno dois para alguns decks se abater o aliado correto.

Dragão Camavorano é semelhante ao Dracovíbora em como pode começar como um 5/4 em vez de um 4/3 se você estiver disposto a sacrificar uma unidade para isso. Além da ameaça de ficar mais forte com o tempo, o Dragão Camavorano tem uma condição de vitória alternativa que permite que você ganhe uma sustentação extra e queime o oponente.

Se você quiser continuar a ameaçar seu oponente com Dragões, Dracoguarda Destruído é uma unidade Demaciana que dobra a eficácia de sua palavra-chave Fúria, que pode rapidamente ficar fora de controle para seu oponente lidar se não for respondida.

Graças aos quatro de Vida do Dracoguarda em três de mana, sua resistência natural tornará difícil para a maioria dos oponentes responder.

A versão corrompida do Kadregrin continua a fornecer utilidade como sua forma original. Mas, em vez de aumentar as estatísticas de todos os seus futuros dragões, Kadregrin, o Destruído, dá a um de seus campeões ou dragões a palavra-chave Desafiador.

Isso potencialmente sugere que mais cartas de sinergia estilo Campeão estão chegando, como o Enxame Ruidoso que foi revelado ontem. Esta próxima mini-expansão de campeão, que implica fortemente a chegada de Viego, fornecerá habilidades e bônus mais interessantes para decks com foco em campeões.

Além de aumentar a eficácia de seus campeões, a palavra-chave Desafiador é algo que os dragões apreciam. Isso se deve ao fato de que você pode selecionar trocas favoráveis ​​e ativar Fúria mais vezes.

Graças ao fato de Kadregrin, o Destruído, custar três manas a menos do que sua forma original, isso dá a ele uma chance mais viável de ver jogo no deck principal, por menor que seja essa chance.

No final do vídeo de revelação das cartas, havia ilustrações extras que pareciam retratar a skin Shyvana Destruída de League of Legends, indicando mais skins de campeão na próxima atualização. Isso também deixa Shyvana como o primeiro campeão em LoR com duas skins.

Experimente essas cartas e muito mais quando o próximo evento de LoR for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 05 de julho.