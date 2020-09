Cada alteração de balanceamento da atualização de Legends of Runeterra 1.10

As mudanças podem causar uma mudança no meta.

A primeira atualização de balanceamento de Chamado da Montanha chegou, contendo uma série de mudanças significativas que terão um impacto no meta de Legends of Runeterra.

As mudanças de balanceamento da atualização 1.10 focam no metagame como um todo, enquanto a atualização 1.11 terá um foco mais específico em Targon, uma vez que a equipe de LoR tenha mais tempo para observar e testar. Os jogadores podem esperar duas mudanças que provavelmente ocorrerão na atualização de balanceamento 1.11, de acordo com o líder do projeto, Rubin Zoo: Um ajuste para o nível de Aurelion Sol e para o escalonamento de custo repetido de Quietude.

Apenas dois campeões foram ajustados na atualização 1.10 de LoR, enquanto um total de seis seguidores receberam mudanças. Os arquétipos de expedição também foram atingidos por vários fortalecimentos e enfraquecimentos que podem ser encontrados aqui.

Enfraquecimentos e fortalecimentos de campeões

Como prometido com o lançamento do CdM, Ezreal foi ligeiramente enfraquecido na atualização 1.10. E o fraco desempenho de Lee Sin recebeu várias alterações para melhorar potencialmente o campeão no meta de LoR.

Ezreal

O aumento de nível mudou de “Você alvejou inimigos 8+ vezes. → Você alvejou inimigos 10+ vezes.”

Um aumento na passagem de nível de Ezreal não é o “fim do mundo”, mas pode evitar que o campeão seja dominante demais em certas circunstâncias. Isso cria um “investimento adicional”, enquanto força o jogador a frequentemente escolher entre “aumentar o nível da missão de Ezreal ou usar o dano no Nexus do oponente”, de acordo com Zoo.

Lee Sin

Fúria do Dragão de Lee Sin foi removido como o feitiço de assinatura do campeão, substituído por Onda Sônica.

Custo reduzido de seis para quatro.

Vida reduzida de seis para quatro.

O aumento de nível mudou de “Você conjurou 7+ feitiços. → Você conjurou 8+ feitiços.”

Lee Sin (nível dois)

Custo reduzido de seis para quatro.

Vida reduzida de sete para cinco.

Lee Sin tem potencial para ser um grande campeão em LoR, mas em vez disso ganhou a reputação de “campeão de Marés Crescentes menos usado desde seu lançamento”, de acordo com Zoo. O retrabalho em Lee Sin pela equipe do LoR deve permitir que ele tenha um impacto durante o início do jogo enquanto “combine melhor com seu arquétipo de conjuração dupla.”

A equipe do LoR também mudou o feitiço de Lee Sin devido ao fato de Fúria de Dragão destoar de decks com Lee Sin, muitas vezes era muito lento e caro para ser usado. Ao alterar para Onda Sônica, a equipe espera que isso “contribua com mais sinergia para os seguidores”.

Mudanças de balanceamento dos seguidores de LoR

Um total de seis seguidores do LoR foram enfraquecidos ou fortalecidos.

Chefs de guerra

Poder reduzido de dois para um.

Com a adição de tantas unidades de suporte via CdM, era apenas uma questão de tempo até que War Chefs fosse enfraquecido. Uma carta fixa nos decks de Demacia, a mudança deve “permitir que outras cartas possam contra-atacá-la com bloqueios e para frear a consistência com que Chefs de Guerra cria vitórias sob efeito bola de neve.”

Videira Vigorosa

O poder aumentou de quatro para cinco.

Em uma tentativa de tornar as cartas épicas menos meme e mais jogáveis, Videira Vigorosa recebeu um aumento de poder simples para “aprimorar sua funcionalidade e justificar melhor seu uso”.

Corsária Atiradora

A vida aumentou de um para dois.

O lançamento do CdM reduziu a jogabilidade para seguidores como a Corsária. Em uma tentativa de reviver decks Aggro baseados em Águas de Sentina, sua vida foi aumentada em um.

Capataz Farpada

Custo reduzido de três para dois.

Poder reduzido de quatro para três.

Vida reduzida de três para dois.

Um fortalecimento também foi aplicado à Capataz Farpada para aumentar sua acessibilidade nos decks Águas de Sentina, permitindo que ele seja “uma opção mais acessível para uma maior variedade de decks de Águas de Sentina.”

Yordle Vigarista

O texto mudou para “Lealdade: Pilhe 1 e crie 1 [Tiro de Aviso] na mão.”

Criar um Tiro de Aviso sem Lealdade tornou muito fácil para os jogadores criarem efeitos de finalização de jogo por meio de seguidores como Rex Correnteza. Agora, os jogadores devem acertar a lealdade para receber aquele Tiro de Aviso grátis na mão.

Cygnus, o Caçador da Lua

O poder aumentou de quatro para cinco.

A vida aumentou de dois para três.

Frequentemente não jogado em decks de Anoitecer devido aos baixos atributos, Cygnus, o Caçador da Lua recebeu um fortalecimento em poder e vida.

Mudanças em feitiços de LoR

Apenas um feitiço, Faísca de Genialidade, foi ajustado na atualização 1.10 de LoR. Revertendo as mudanças anteriores, o feitiço teve seu custo reduzido de quatro para três. Em uma tentativa de “restaurar o apelo” da interação entre Heimerdinger e Faísca de Genialidade, a equipe reverteu seu custo de lançamento para torná-lo jogável mais uma vez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de setembro.