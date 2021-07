Atualização 2.13.0 de Legends of Runeterra compensa cada jogador com uma Glória Suprema e adiciona o modo Terror dos Doze Mares

A atualização 2.13.0 de Legends of Runeterra está no ar hoje, 28 de julho.

Como esta é apenas a segunda semana após o início da expansão de campeão Sentinelas da Luz/Viego e Akshan, além de outro torneio sazonal acontecendo em breve, não há alterações de balanceamento nas cartas nesta atualização. Apesar disso, o LoR está adicionando uma versão expandida massiva de seu modo Laboratório das Lendas, O Terro dos Doze Mares.

Embora os detalhes tenham sido inicialmente apresentados no vídeo “O que vem por aí em 2021 | Vídeo Dev – Legends of Runeterra”, lançado ontem, o modo de jogo estará se juntando ao LoR com a atualização de amanhã. Além de o Terror dos Doze Mares, os jogadores podem testar uma nova maneira de interagir com o jogo, pois haverá uma nova opção de interface de “clique” para uma forma adicional de interagir com LoR. Da forma como está, esse novo recurso só será lançado inicialmente no Laboratório das Lendas e o feedback do jogador será considerado ao descobrir como melhorá-lo e expandi-lo para outros modos de jogo.

Além de tudo isso, cada jogador receberá uma Glória Suprema extra para aqueles que desejam competir na Contenda. Isso se deve ao fato de que a primeira temporada da Contenda, Ascensão do Submundo foi desativada por um fim de semana devido a um erro, então esta é uma compensação para aqueles que foram forçados a perdê-la.

Aqui estão todas as notas para a atualização 2.13.0 do LoR.

Novo laboratório – Laboratório de lendas: o flagelo da água salgada

“Ice suas velas com o Laboratório das Lendas: O Terror dos Doze Mares, um novo modo com progressão estilo RPG baseado na fórmula original do Laboratório das Lendas. Aventure-se por Águas de Sentina como Miss Fortune, Tahm Kench ou Twisted Fate, aumentando seu nível à medida que enfrenta inimigos e constrói um deck forte o suficiente para derrotar o ex-Rei dos Ladrões: Gangplank!

Uma vida de tesouros te aguarda — cada duelo no caminho proporciona novos poderes, cartas e ouro (ou a chance de gastá-lo) para te ajudar nessa jornada. Escolha a melhor estratégia à medida que for avançando: aprimorar sua força com cuidado, desafiando inimigos mais fracos, ou seguir em frente de forma mais agressiva para encarar os chefões de nível mais alto. Se sucumbir durante a batalha, não tema: neste modo, a morte é apenas um recomeço, uma chance de repor sua Vida e concluir a missão por uma pontuação de aventura menor. Ah, e não se esqueça de passar nas lojinhas para montar um bom estoque durante a sua aventura (mas é melhor não perguntar de onde vêm as mercadorias).

Derrote Gangplank e tente alcançar a pontuação mais alta que conseguir quando O Terror dos Doze Mares estrear, dia 28 de julho, junto com a Atualização 2.13.0. Este modo é o nosso próximo (mas não último) passo rumo a um modo PvE permanente, então pode apostar que outros experimentos e aventuras vêm em breve!”

Diversos

Com base no feedback da comunidade, adicionamos uma interface de cliques para os usuários de PC. Agora, os jogadores poderão escolher entre as opções “Clique para fazer uma ação” e “Clique para pegar”, deixando a interação com o LoR bem mais conveniente. Inicialmente, esse recurso estará disponível apenas no Laboratório das Lendas. À medida que formos recebendo mais feedback da comunidade, ele será aprimorado e disponibilizado para outros modos!

Concedemos Glória Suprema a todos os jogadores devido a indisponibilidade da Contenda.

Correção de Bugs

Corrigimos um bug em que a carta Flecha de Cristal não era revelada se fosse comprada após Ashe ter subido de nível

Agora, o número indicando quantos cogumelos foram plantados no deck pela carta Cogumelos Venenosos ficará visível em todas as resoluções de tela

Agora, os efeitos visuais de Nuvem de Cogumelos exibem o valor correto “+5” em vez de “+3”

Corrigimos um bug que causava problema na visualização das animações ao subir de nível em dispositivos móveis

O Ladrão Quimiopunk não pode mais criar a carta Morte das Profundezas

Corrigimos vários bugs e inconsistências nos textos do jogo

Quando a Contagem de Preservário com Tempo Engarrafado for concluída, você receberá corretamente a carta Prevista

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de julho.