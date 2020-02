Atualização 0.8.3 de Legends of Runeterra apresenta 3 novos Guardiões e corrige erros menores

Prepare seus cartões de crédito, fãs de Legends of Runeterra, pois novos Guardiões estão chegando.

A Riot revelou as notas para a Atualização 0.8.3 hoje no site de LoR, que introduz um novo conteúdo e vários ajustes. Os desenvolvedores também explicaram que as atualizações serão lançadas a cada duas terças-feiras às 14h30, com as notas sendo lançadas no dia anterior. O tamanho das atualizações será alternado entre pequenas e grandes atualizações, sendo a atual, 8.3, uma das menores.

Aqui estão as notas completas do Atualização 0.8.3 de LoR.

Sistemas de XP

Não há ajustes no XP nesta atualização, já que os desenvolvedores do LoR estão monitorando as alterações introduzidas na versão beta aberta. Mas o Chefe de Produto de Sistemas de Metagame, RiotClockwork, quer continuar incentivando o jogo por meio de recompensas, em vez de “forçar comportamentos automáticos”. A progressão deve ocorrer por meio de experiências divertidas e os jogadores não devem precisar ficar jogando contra a IA para maximizar a progressão para subir de nível.

Tabuleiros e Guardiões

Captura de tela via Riot Games

Três novos guardiões chegaram a Runeterra: Basilisk Silverwing Gloomtooth

Agora os tabuleiros e os Guardiões podem ser comprados na loja.

Diversos

Aumento na velocidade das animações: Whirling Death Dano de retorno/atordoamento do Yasuo

As novas instalações de LoR estão com um tamanho inicial menor para que os jogadores possam começar a jogar mais rápido. Em vez de baixar tudo antes, o conteúdo de jogo pós-tutorial será baixado enquanto você joga os tutoriais.

Correções de erros

Agora, quando você compra cartas com Fragmentos ou Curingas, o saldo restante é atualizado corretamente.

Corrigido um problema em que os jogadores não estavam recebendo as cartas corretamente depois de comprá-las com Curingas.

Várias correções de pequenos problemas no painel social (atrasos, notificações não resolvidas, etc.).

Agora, Used Cask Salesman aparece nos arquétipos das Expedições.

Anivia agora aparece corretamente em dois arquétipos de Expedições, em vez de três.

O volume de The Box e de Thresh’s The Box foi reduzido.

O movimento de rotação da perna do T-Hex foi corrigido na animação de comemoração.

Melhoria na resolução das imagens do T-Hex e da Coleção de Poros.

Os fãs de LoR ansiosos para conseguir um novo Guardião para fazer companhia terão que esperar até que a Atualização 0.8.3 seja lançado hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.