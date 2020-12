As 11 melhores cartas de Legends of Runeterra lançadas em 2020

O primeiro ano de Legends of Runeterra desde seu lançamento oficial do beta aberto em abril foi emocionante e inovador. De novos modos de jogo como Contendas e Laboratórios a Torneios Sazonais, o LoR mostrou um futuro promissor para novos jogadores e veteranos competitivos.

O primeiro ano do jogo trouxe dois conjuntos para a mesa em abril e agosto: Marés Crescentes e Chamado da Montanha, o último dos quais foi dividido em três expansões (com Monumentos de Poder e Criação Cósmica sendo a segunda e terceira expansões lançadas, respectivamente). Dentro desses três conjuntos e expansões, 296 cartas foram adicionadas ao jogo nos últimos nove meses.

Aqui estão as 11 melhores cartas que foram adicionadas ao LoR em 2020.

11) The Grand Plaza

Imagem via Riot Games

Como a carta mais recente desta lista, A Grande Praça tem muito terreno a percorrer em termos de deixar um impacto no meta. Mas, devido ao seu nível de potência, o novo Monumento não teve problemas em conquistar um lugar para si nas ranqueadas.

Com seu lançamento na expansão de dezembro, Criação Cósmica, A Grande Praça revitalizou decks antigos de de Demacia midrange enquanto gerava novos arquétipos voltados para a criação de fichas. Essas combinações usam Águas de Sentina pela Encrenca em Dobro e Navegadora Nativa ou Ilhas das Sombras pelo Massacre das Sombras e O Imortal. Mas como a carta tem apenas uma semana, ainda existem experiências e novos decks que podem ser encontrados para ele nos próximos meses.

Embora a principal fraqueza da Grande Praça seja o investimento inicial de três de mana, o Monumento Demaciano se paga rapidamente graças aos atributos de bônus temporário e ao Desafiador que dá a cada invocação aliada. Se o usuário da Grande Praça não for pressionado o suficiente depois de jogá-lo, os oponentes podem começar a ser atropelados pelo poder extra dado em combate. Espere ver muito da Grande Praça em 2021 e depois.

Miss Fortune

Imagem via Riot Games

A identidade de Águas de Sentina desde o início foi associada a muitos temas, de Monstros Marinhos a Saques e aggro. Miss Fortune cobre os dois últimos temas devido ao seu baixo custo, atributos respeitáveis e um efeito agressivo que causa danos massivos ao Nexus e ajuda no controle do tabuleiro. Miss Fortune tem sido fundamental para decks aggro e midrange de Águas de Sentina, uma vez que unidades mais fracas têm a habilidade de fazer aliados mais fracos trocarem contra inimigos mais fortes devido à sua habilidade Batida do Amor.

O principal poder da Miss Fortune vem de sua constante ameaça de subir de nível. Como ela precisa estar no tabuleiro para ver quatro ataques diferentes, não é provável que ela alcance o nível dois em uma partida. Mas a força de sua forma de nível dois fornece uma quantidade ridícula de dano que muitos decks podem enfrentar.

Como os Patrulheiros fornecem vários ataques, Demacia tem sido a região parceira mais popular de Miss Fortune porque ativa o Mobilizar. Quanto mais oportunidades a Miss Fortune tiver de testemunhar ataques, mais chances ela terá de ativar sua habilidade.

9) Guarda Grisalho

Imagem via Riot Games

Desde sua introdução ao LoR em Marés Crescentes, o Guarda Grisalho tem sido uma força proeminente na ranqueada. Apesar de ter seu poder enfraquecido, assimm como o do Texurso Leal, em duas vezes na primeira atualização após sua inclusão, Demacia sempre contou com o poder bruto do Guarda Grisalho.

Patrulheiro é uma das palavras-chave mais poderosas em LoR porque a capacidade de obter um ataque extra gera várias oportunidades. Desde subir sua Miss Fortune e Quinn de nível rapidamente até forçar seu oponente a agir antes de você ou até mesmo apenas causar danos massivos, Guarda Grisalho e Patrulheiros como um todo garantirão que Demacia mantenha um lugar saudável na ranqueada.

8) Sejuani

Imagem via Riot Games

De volta ao conjunto básico do jogo, Noxus Ashe era um arquétipo de midrange potente, mas carecia de algumas ferramentas essenciais para ser considerado o melhor deck do jogo. Assim que Sejuani foi adicionada, ela se tornou a rainha do domínio do tabuleiro com sua presença. Devido à sua capacidade de conceder Congelar e Vulnerável a um inimigo, isso geralmente leva à destruição segura de qualquer unidade.

Se houver um inimigo poderoso ou fraco em combate, mas tiver valor, Sejuani geralmente abre um caminho para atropelá-lo devido aos seus atributos altos. Ela pode matar a maioria das cartas que são jogadas antes do turno seis.

Na maioria dos decks em que está, Sejuani geralmente não tem como objetivo subir de nível. Mas se Sejuani subir de nível, geralmente significa que o jogo acabou para qualquer deck de combate baseado em agressividade. A habilidade de Congelar um tabuleiro inimigo inteiro significa que o oponente terá que sacrificar suas unidades sem trocar de volta, o que sela o destino da maioria dos decks no meta.

7) Trundle

Imagem via Riot Games

Outra carta nesta lista que recebeu enfraquecimentos, Trundle é a mais recente a ver suas mudanças na atualização 1.14. Trundle tem sido a ponte principal para os decks de ramp de Freljord desde sua inclusão em Chamado da montanha. Como uma carta de cinco de mana, as rampas normalmente têm como objetivo jogar Trundle assim que o turno quatro (geralmente seguindo uma Pedras Destinadas ou Catalisador das Eras no turno três). Sua linha de atributos base também afastou a maioria dos decks aggro e de midrange devido a seus seis pontos de vida e regeneração.

Com seu novo enfraquecimento para cinco de vida, porém, Trundle é um pouco mais vulnerável a feitiços de remoção e combate. Ele ainda é uma chave importante para deixar Freljord chegar às curvas posteriores, no entanto. Uma vez que Trundle sobe de nível, ele coloca os oponentes em um cronômetro devido ao seu ataque acelerado, Sobrepujar, e a habilidade de constantemente eliminar unidades com o Vulnerável concedido por seu Pilar de Gelo.

6) Vi

Imagem via Riot Games

Mais uma carta que recebeu enfraquecimentos, Vi era uma força de midrange poderosa e resposta para Piltover. Sua linha de atributos original base de dois de poder, que pode aumentar para cada carta jogada, cinco pontos de vida e Robusto lhe permitiu destruir a maioria das unidades que foram jogadas antes dela. E mesmo depois de receber um enfraquecimento de vida, Vi ainda conseguiu encontrar um espaço em decks mais lentos e controladores como outra carta de resposta.

Vi normalmente é pareada com Heimerdinger, uma vez que ambos são jogadas poderosas no turno cinco que servem ao propósito duplo de ganhar valor ou responder as cartas opostas de forma eficiente. Os decks de Vi recentes usam Ezreal como campeão parceiro ao lado de Go Hard e Ilhas das Sombras.

5) Feel the Rush

Imagem via Riot Games

Lançado como parte do evento entre K/DA e LoR, Feel the Rush é a segunda carta mais recente a fazer parte da lista. O feitiço caro revitalizou efetivamente os decks de Freljord Ramp e substituiu Chamado da Mãe de Guerra como o finalizador para todos os decks lentos de Freljord.

A habilidade de trapacear uma grande quantidade de mana de campeões (geralmente Trundle e Tryndamere) enquanto aumenta seus atributos para 10/10 geralmente significa que o jogo acabou para qualquer oponente nos próximos dois turnos.

Enquanto os decks mais populares e eficientes de Feel the Rush usam Trundle e Tryndamere, alguns decks de controle podem usar Aurelion Sol como um finalizador alternativo dependendo do meta.

4) Cascata Pálida

Imagem via Riot Games

Targon deixou uma marca impactante no meta como a mais nova região adicionada ao jogo. Como uma região que introduziu várias palavras-chave, mas também uma que gira em torno de melhorar suas unidades, Cascata Pálida encapsula esse poder como um dos melhores truques de combate do jogo.

Um fortalecimento temporário de + 2 / + 1 para a rodada geralmente dá a uma unidade o poder de vencer a maioria das lutas e às vezes sobreviver. Isso por si só é uma habilidade média, na melhor das hipóteses. Mas a força de Cascata Pálida é a capacidade de se comprar se não for a primeira carta que você jogou em um turno. A principal fraqueza dos truques de combate é que eles gastam a vantagem da sua carta para tentar ganhar trocas. Mas se o seu oponente vencer em qualquer circunstância, você ficará em grande desvantagem.

Como Cascata Pálida compra uma carta, é difícil ficar em desvantagem, mesmo se seu oponente conseguir fazer uma troca ou vencer.

3) Meditação Profunda

Imagem via Riot Games

Como a última carta da lista a receber inicialmente enfraquecimentos quando ajustada pela primeira vez, a Meditação Profunda foi uma carta poderosa que ajudou a empurrar vários arquétipos, principalmente a feitiçaria de Ionia e decks de combo.

Comprar em LoR é geralmente caro ou repleto de condições caras que podem levar a problemas na tentativa de reter valor. Meditação Profunda era originalmente um tutor de quatro de mana que ajudava a obter futuros feitiços e a habilidade de se descontar em dois se você jogou várias magias no último turno forneceu um valor imenso.

Mesmo depois de ser enfraquecido para cinco de mana, a Meditação Profunda tem sido uma parte vital dos decks de Ionia que procuram encontrar respostas para problemas como um deck de controle ou executar combos contra seus oponentes.

2) Swain

Imagem via Riot Games

O próprio general de Noxus ajudou a gerar uma infinidade de decks de midrange para a região. Embora o par mais comum para Swain seja Águas de Sentina, alguns decks usam Piltover e Zaun como uma região alternativa para ajudar o grande general a ter sucesso.

Swain é uma carta potente com atributos consideráveis para seu custo ao lado de uma palavra-chave poderosa em Assustador. Os oponentes sempre precisam lidar em torno de um Swain inicial. Caso contrário, eles sofrerão grandes danos.

Depois que Swain sobe de nível, o que não é uma tarefa difícil, ele pode quebrar qualquer barreira com uma configuração adequada. O Leviatã pode ajudar Swain a atordoar três inimigos, o que ajudará a contornar o tabuleiro adversário e geralmente significa o fim do jogo para qualquer adversário despreparado.

1) Lee Sin

Imagem via Riot Games

Como a única carta da lista a receber fortalecimentos, Lee Sin teve um começo difícil após sua inclusão inicial em Marés Crescentes. Embora tenha visto um jogo limitado e sucesso após seu primeiro lançamento, os jogadores dedicados a ele foram capazes de ganhar vitórias devido ao seu potencial de combos.

Uma vez que Targon foi liberado em Chamado da Montanha, a taxa de jogo de Lee aumentou constantemente devido à facilidade de acesso da região para aumentar o poder e conceder o poder de opressão. Além disso, uma vez que Lee Sin recebeu uma redução massiva de custo de mana, suas taxas de jogo e vitória dispararam para novas alturas, permitindo que ele dobrasse como uma carta de combo que pode sufocar o aggro enquanto atinge oponentes mais lentos com um combo de chute.

Embora Lee Sin tenha sofrido um pouco de enfraquecimentos desde esse enorme fortalecimento, ele ainda vê jogo regular na ranqueada. A ranqueada tem sido mais agressiva ultimamente, o que o recentemente enfraquecido Lee vê uma fraqueza suave agora. Mas se o meta sempre tender maciçamente para decks mais lentos, espere que Lee seja o melhor em manter os decks de controle.

O próximo conjunto de LoR será lançado em fevereiro após a conclusão do segundo Torneio Sazonal do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 25 de dezembro.