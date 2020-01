Aranhas compõem o melhor deck de Legends of Runeterra no servidor europeu

As aranhas, lideradas por Elise e Darius, compõem o primeiro baralho a alcançar a classificação de Mestre no novo jogo de cartas digital Legends of Runeterra.

É cedo para dizer quais decks serão os melhores do meta de LoR a longo prazo, mas Mikuláš “Pokrovac” Dio criou um de aranhas que merece ser chamado de melhor. Pokrovac foi o primeiro jogador a atingir a classificação de Mestre em LoR, com um baralho de aranhas que dominou a região europeia.

Captura de tela via Mobalytics Mikuláš “Pokrovac” Dio

Com Elise e Darius como campeões, Pokrovac usou um total de 13 feitiços e 21 seguidores e se tornou o primeiro jogador Mestre do mundo. A maior parte dos seguidores é agressiva, usando aranhas para fazer Elise subir de nível. Darius e Crowd Favorite são o poder, usando a mecânica Overwhelm (Sobrepujar) de LoR para acabar com os oponentes.

Pokrovac também incluiu Rhasa the Sunderer e Commander Ledros, reduzindo a vida do nexus inimigo e, ao mesmo tempo, eliminando os seguidores “mais fracos”. É usando feitiços, porém, que Pokrovac consegue levar a melhor em relação à maioria das outras composições do meta de LoR, controlando a mesa para manter sua vantagem.

Mas não foram só as aranhas que ajudaram Pokrovac a se tornar o primeiro jogador a atingir Mestre em LoR no mundo. Ele também jogou com mecânicas elusivas, tendo Zed e Braum como campeões, e com um baralho de descarte de Jinx e Draven.

Mikulas Dio on Twitter My decks to Master! https://t.co/gPpwjLl9Xg

Duas regiões de LoR, Américas e Ásia, ainda não têm um jogador que tenha alcançado a classificação Mestre nas ranqueadas. As composições elusivas são populares nas Américas, mas pode haver outra que tome o lugar dela quando o próximo Mestre de LoR aparecer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de janeiro.