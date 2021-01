Aphelios é o próximo campeão do Legends of Runeterra

Targon tem 200 anos para continuar sua influência no meta. Não é só uma fase.

A Riot Games confirmou hoje que um dos mais novos campeões lançados em Legends of Runeterra será Aphelios. Enquanto o conjunto que apresenta Shurima acontecerá em fevereiro, o lançamento de Aphelios inaugura uma nova maneira de trazer mais cartas para o jogo. O atirador empunhando várias armas de League of Legends será a primeira versão de expansão centrada em campeões específicos.

Postado independentemente fora da stream de revelação de eventos, os detalhes exatos das cartas de Aphelios foram revelados. Aphelios é uma unidade de três de mana com 3/3 que tem uma habilidade Anoitecer que cria uma Arma Lunari na Mão. Além de sua habilidade Anoitecer, Aphelios pode criar mais Armas Lunari depois de jogar duas outras cartas na mão, se você não tiver mais uma Arma Lunari na mão. Aphelios sobe de nível depois que você conjura quatro Armas Lunari.

A forma de nível dois de Aphelios ganha Ataque Rápido e + 1 / + 1. Além de criar uma Arma Lunari nova ao jogar duas cartas em uma rodada, você também cria uma Arma Lunari no início de cada rodada.

Aphelios também traz uma nova palavra-chave, Fase, embora os parâmetros exatos da palavra-chave Fase sejam desconhecidos, pode-se esperar que envolva premeditar suas escolhas de Arma Lunari.

Imagem via Riot Games.

As armas de Aphelios já foram reveladas. De forma semelhante ao seu homólogo do LoL, entender como usar melhor cada arma e quando trocar entre elas produzirá os melhores resultados. Cada Arma Lunari é um Feitiço Lento de dois de mana que traz uma grande variedade de habilidades, como um cinto de utilidades. As Armas Lunari são as seguintes:

Calibrum: Calibrum causa 3 de dano a um seguidor alvo. Fase Severum ou Gravitum.

Severum: Severum concede +1|+2 e Roubo de Vida a um aliado nesta rodada. Fase Gravitum ou Infernum.

Gravitum: Gravitum atordoa um inimigo. Se ele for um seguidor, atordoe-o novamente no próximo Início de Rodada. Fase Infernum ou Crescendum.

Infernum: Infernum dá a um aliado +2|+1 e Sobrepujar nessa rodada. Crie a arma de Fase Crescendum ou Calibrum.

Crescendo: Crescendum invoca um seguidor com 2 de custo do seu deck. Se o seguidor tiver uma habilidade de Anoitecer, ela é ativada. Fase Calibrum ou Severum.

Fora do próprio Aphelios, sua irmã Alune pode fornecer Aphelios com armas adicionais graças a um feitiço de explosão de dois de mana, Presentes do Além.

Além de Aphelios, a Riot está adicionando um sistema de Maestria de Campeão para os jogadores exibirem a frequência com que jogam suas cartas de campeão. Mesmo que os detalhes sobre isso ainda não tenham sido mostrados, o sistema pode ser semelhante a como o sistema de Maestria do Campeão do LoL é usado.

Embora o novo sistema de expansões de campeão seja empolgante, não se sabe quantos conjuntos com o tema de campeão serão adicionados fora do ciclo de expansão bimestral normal. À primeira vista, os jogadores podem esperar que esses lançamentos bônus sejam potencialmente semelhantes ao evento do K/DA x LoR que ocorreu em outubro.

Aphelios e Shurima se juntarão a LoR no próximo mês após a conclusão do segundo torneio regional do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de janeiro.