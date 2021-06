Águas de Sentina tem cinco cartas reveladas para a expansão Ascensão do Submundo de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da próxima expansão de Legends of Runeterra, Ascensão do Submundo, está se movendo para Águas de Sentina. No teaser de hoje, a Riot Games, em colaboração com Mobalytics, revelou cinco novas cartas de Águas de Sentina: Barbatelo Rubro, Isca de Sangue, A Lista, Baía do Estripador e Tubarilho.

Este conjunto de cartas continua a apoiar a recentemente exibida mecânica Espreitar. Unidades Espreitadoras recebem + 1 / + 0 permanente sempre que você declara um ataque quando uma carta com Espreitar está no topo de seu deck.

Barbatelo Rubro é uma unidade comum de dois de mana com 1/2, a palavra-chave Espreitar e uma habilidade que é ativada quando jogada que concede a um inimigo vulnerável permanentemente.

Isca de Sangue é um feitiço comum de velocidade Súbito de um de mana que cria um Cardume de Afianhas no topo do seu deck. Além disso, possui a palavra-chave Espreitar. Cardume de Afianhas é a unidade Espreitadora que foi inicialmente revelada com 0/2 e um efeito de jogo que inicia um ataque livre.

A Lista é um feitiço raro de velocidade lenta de zero de mana que garante vulnerável a uma unidade inimiga. Se a unidade inimiga já tem Vulnerável, então seu aliado mais forte inicia um ataque livre desafiando-a.

Tubarilho é uma unidade comum de um de mana com 1/2 que simplesmente tem a palavra-chave Espreitar.

Implicações no Meta

Todas as unidades Espreitadoras reveladas hoje giram em torno da mecânica Espreitar e têm ligações interessantes com Vulnerável para ajudá-los a ter sucesso.

Ser capaz de manipular a ordem do seu deck e ganhar combates livres nos turnos em que você não tem a ficha de ataque permitirá que você obtenha sucesso com a nova palavra-chave. Isca de Sangue é um bom exemplo disso, pois coloca uma carta Espreitadora no topo do seu deck. Depois de comprá-lo, você pode realizar um ataque em um turno em que não consegue atacar, fortalecendo suas unidades futuras com Espreitar.

Uma grande desvantagem a se considerar com a Isca de Sangue é que ela bloqueia você em sua próxima compra. Então, se você está desesperadamente atrás, o Cardume de Afianhas pode colocá-lo em uma posição onde seu oponente pode puni-lo intencionalmente.

A Lista, que é um aspecto importante para a história de Pyke, é comparável ao Cataclismo de Demacia. Você pode obter um combate gratuito que permite ativar seus gatilhos de ataque específicos, dos quais o Espreitar depende, e que permite remover unidades de alto valor do lado oposto do tabuleiro.

No momento, a maioria das grandes cartas que podem conceder Vulnerável ​​estão em Shurima, na forma de Caçadora Implacável e Saltador de Pedras. Embora Águas de Sentina já tenha algumas cartas que concedem Vulnerável, elas são cartas que não possuem sinergia com Espreitar. O fato de que os seguidores de Pyke podem confiar em Shurima é uma grande vantagem para a nova mecânica.

Barbatelo Rubro é uma nova carta de concessão de vulnerabilidade que pode permitir que o novo arquétipo seja bem-sucedido. Como acontece com a maioria dos Espreitadores, seu valor inicial de estatísticas de combate é terrível. Mas se você conseguir ativar os bônus de Espreitar ao longo do jogo, sua linha de estatísticas se torna mais forte para seu custo.

Baía do Estripador continua a tendência de dar às cartas que não são unidades a palavra-chave Espreitar. Já que o Monumento ajuda a melhorar suas chances removendo cartas que não possuam Espreitar do topo de seu deck, Baía do Estripador dá às suas unidades Espreitadoras uma chance de ganhar constantemente reforços.

Quando comparado a Filhote Xer’Sai, Tubarilho troca a potente palavra-chave Assustador por uma Vida extra. Embora a Vida extra ajude a evitar remoções de um de dano, isso o deixa em aberto para ser bloqueado por unidades mais fracas do lado oposto do tabuleiro.

Isso pode parecer terrível para a unidade de um de mana de Águas de Sentina, mas ainda pode encontrar um lugar em decks futuros no estilo Espreitador para melhorar as chances de ter uma carta Espreitadora no topo do seu deck. A Vida extra também será favorável em metas de controle pesado, onde os decks podem não ter unidades iniciais.

Como Águas de Sentina foi revelado hoje, é seguro assumir que a revelação de Pyke acontecerá em breve.

Você pode testar essas cartas e muito mais quando LoR: Ascensão do Submundo estiver disponível em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 25 de junho.