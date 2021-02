8 novas cartas de Shurima reveladas para a expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Após a revelação de Nasus ontem, a Riot Games apresentou nove novas cartas colecionáveis ​​que estão chegando na próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes.

As últimas cartas que foram mostradas da nova região de Shurima incluem Ataque Sifão, Ceifeiro Baccai, Baccai Enfurecido, Guardiã do Sacrário, Fogo Espiritual, Ritual de Chamado, Peso do Julgamento e Caminho Ruinoso.

As novas habilidades das cartas

Ataque Sifão é um feitiço Raro, Lento de cinco de mana que faz com que um aliado golpeie uma unidade inimiga. Se aquela unidade for abatida por este efeito, cada campeão aliado seu receberá um bônus + 2 / + 2 para o resto do jogo. Ceifeiro Baccai é uma unidade Rara de um de mana com 1/2 e Assustador, além de um efeito que concede a ele um + 1 / + 0 permanente sempre que você Eliminar inimigos.

O Baccai Enfurecido é uma unidade rara de 5 de mana com 4/6, Sobrepujar e uma habilidade que é ativada ao Jogar depois que você tiver Eliminado quatro unidades onde ele e a unidade inimiga mais fraca Golpearão uma à outra. Guardiã do Sacrário é uma unidade épica com 8/5 de 8 de mana com Assustador e uma habilidade que é ativada quando jogada após 13 unidades Eliminadas. Assim que a Guardiã for jogada, ela abaterá todos os seguidores inimigos e, em seguida, invocará uma cópia de si mesmo.

Fogo Espiritual é um feitiço Raro Súbito de sete de mana que dá a todos os inimigos -2 / -0 e uma habilidade Fim de Rodada que fará a carta causar dois de dano a si mesma. Ritual de Chamado é um feitiço comum Lento de zero de mana que faz com que você abata seu próprio aliado ou destrua uma de suas gemas de mana para sacar um campeão de seu deck.

Peso do Julgamento é um feitiço Lento comum de quatro de mana que causa dois de dano a um campeão ou sete a um seguidor. Caminho Ruinoso é um feitiço Raro, Lento de dois de mana que compra uma carta para você. Além disso, se uma unidade inimiga foi eliminada o Nexus inimigo também terá dois pontos de vida drenados.

Efeitos no Meta

Além de ser o feitiço de campeão de Nasus, Ataque Sifão fornece opções de remoção em potencial para Shurima com o benefício adicional de dar a você uma riqueza de estatísticas extras para o resto do jogo. Uma vez que o Ataque Sifão pode ser respondido, um inimigo pode destruir sua própria unidade, reforçá-la ou enfraquecer o seu lado para evitar que o ataque seja bem-sucedido.

Ceifeiro Baccai adiciona à mecânica Eliminar, fornecendo uma unidade que tem estatísticas formidáveis ​​por seu custo, desde que você possa continuar Eliminando unidades inimigas enquanto ele está no tabuleiro. Depois de testemunhar a eliminação de um inimigo, ele tem estatísticas médias para seu custo. Mas depois de ver duas ou mais unidades eliminadas, o Ceifeiro tem estatísticas poderosas para seu custo.

Guardiã do Sacrário é comparável a Rhasa, o Ruptor do conjunto Primordiais. Depois de cumprir a condição, a Guardiã pode remover os tabuleiros mais largos de seguidores, por mais fracos ou fortes que sejam. Além disso, a capacidade de ganhar 16/10 em estatísticas também pode encerrar o jogo na hora, se o oponente não estiver preparado para lidar com unidades Assustadoras.

Fogo Espiritual enfraquece todo o tabuleiro inimigo, bem como a habilidade de eliminar aquelas unidades mais fracas e obter créditos de eliminação fazendo-as morrer para seu efeito negativo recém-fornecido.

Ritual do Chamado fornece mais consistência em encontrar seus campeões, ao mesmo tempo que dá a você a chance de Eliminar suas próprias unidades. Se usado com eficácia, esta carta pode ajudá-lo a encontrar seu Nasus mais cedo.

Peso do Julgamento é outra carta de Shurima que muda seu efeito, seja por um seguidor ou um campeão. Se você usar Peso de Julgamento contra um seguidor, a carta é eficiente com seu dano para o custo de mana, mas o oposto é verdadeiro se você estiver tentando remover um Campeão, pois o dano é de apenas dois.

Caminho Ruinoso melhora a mecânica de Eliminação, dando ao deck mais velocidade e resistência com cura. Na pior das hipóteses, você sempre pode usar o Caminho Ruinoso simplesmente para comprar uma carta.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes estiver disponível em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.