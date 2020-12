7 novas cartas de Demacia, Ilhas das e Sombras e Targon para a expansão Criação Cósmica de Legends of Runeterra

As revelações de cartas continuam chegando para a expansão Criação Cósmica de Legends of Runeterra.

A Riot revelou sete novas cartas hoje: A Grande Praça, Capitã Arrika, Espreitador Eternebroso, Pesky Specter, Desolação Lunar, Forjasol Solari e Topo do Targon.

A Grande Praça é um monumento épico de três de mana de Demacia que concede à primeira unidade aliada que você jogar em cada rodada + 1 / + 1 e o Desafiador durante aquela rodada. Capitã Arrika é 6/6, rara e 8 de mana de Demacia com Escudo de Feitiço e uma habilidade Jogar que captura uma unidade ou monumento.

Espreitador Eternebroso é uma épica de dois de mana 2/2 das Ilhas das Sombras com Efêmero, Assustador, Não pode bloquear e uma habilidade Anoitecer que cria uma cópia de si mesmo na mão. Pesky Spectre é comum com zero de mana 1/1 das Ilas das Sombras com Efêmero e uma habilidade Último Suspiro que cria duas cópias de si mesmo no deck do oponente.

Desolação Lunar é uma magia súbita comum de cinco de mana de Targon que silencia duas unidades inimigas durante a rodada. Se você lançá-la com Anoitecer, as duas unidades selecionadas também serão incapazes de bloquear durante a rodada. Forjasol Solari é um 5/4 comum de quatro de mana de Targon que possui uma habilidade Amanhecer que dá a si mesmo Roubo de Vida durante a rodada. Topo do Targon é um monumento épico de cinco de mana com uma habilidade de início de rodada que faz com que uma carta aleatória nas mãos de ambos os jogadores custe zero durante a rodada.

A Grande Praça é um monumento que fornece atributos bônus para a primeira unidade de cada rodada. Embora os bônus sejam temporários, a Grande Praça ajuda a consolidar a identidade de Demacia como a forma mais eficiente de controle de tabuleiro midrange, uma vez que + 1 / + 1 e Desafiador são ferramentas poderosas para ajudar a atropelar unidades opostas.

Capitã Arrika funciona como uma unidade poderosa e remoção de monumento para a região. Devido ao Escudo de Feitiço dela, seu oponente precisará gastar uma tonelada de recursos para tentar obter a carta roubada de volta.

Espreitador Eternebroso, a unidade apresentada em Sombras Perseguidoras, é uma carta interessante que pode criar um tabuleiro a partir de apenas uma carta quando o final do jogo chegar. Como não pode bloquear, não é uma boa carta defensiva. Mas se você balancear a cada dois turnos, seu oponente pode receber até 10 de dano dividido em cinco unidades diferentes.

Pesky Spectre é uma carta meme interessante que pode preencher os decks dos oponentes com bastante rapidez se você puder convocar várias cópias. Embora não seja provável que causem empates, se o jogo continuar por tempo suficiente, isso pode fazer com que o oponente tenha que pular uma jogada.

Desolação Lunar é uma carta de truque de combate de Targon que pode fazer um oponente desavisado perder os fortalecimentos de suas unidades e possíveis bloqueadores em um golpe letal. Forjasol Solari não é uma carta chamativa, mas pode evitar o aggro devido à sua poderosa habilidade Amanhecer e fortes atributos por seu custo.

Topo do Targon favorece decks de Targon de Evocar mais lentos, onde você pode usar cartas que valem toneladas de mana a cada turno se seu deck tiver uma curva alta o suficiente. Esta carta pode ser arriscada, já que seu oponente também pode se beneficiar de seu efeito.

Uma vez que a carta de hoje revela Targon ao lado de Demacia e das Ilhas das Sombras, é bastante provável que Zoe seja a campeã revelada nos próximos dois dias.

Você pode dar uma olhada nessas cartas e muito mais quando LoR: Criação Cósmica estiver disponível em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de dezembro.