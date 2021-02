5 cartas relacionados a Jarvan IV na expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

As estratégias com foco em Elite estão de volta à vanguarda de Demacia.

A temporada de spoiler de cartas para a expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra mostrou a coleção completa de Demacia para este conjunto.

A Riot, em parceria com a Mobalytics, apresentou hoje cinco novas cartas colecionáveis ​​que se relacionam com o Jarvan revelado: Escudeira Penitente, Destreza em Campo, Lorde Honroso, Égide de Ouro e Cavaleiro Galante.

As revelações de hoje têm Demacia em sua estratégia de Elite e todas as unidades, exceto uma, são do tipo. E a única unidade não Elite tem sinergia inerente com o tipo em questão.

Escudeira Penitente é uma unidade comum com 2/2 de um de mana com uma habilidade de invocação que dá a você um Estandarte Desgastado na mão se você Comtemplar uma carta Elite. Bandeira Desgastada é um feitiço Súbito de um de mana que concede ao próximo aliado que você invocar na rodada a palavra-chave Desafiador.

Destreza em Campo é um feitiço comum lento de um de mana que concede a um aliado um bônus de + 1 / + 1 permanente. Lorde Honrado é uma unidade comum de dois de mana com 3/2 Elite e com uma habilidade que dá a si mesmo Barreira na primeira vez que ele desafia um inimigo enquanto está no tabuleiro.

Égide de Ouro é um feitiço Lento de quatro de mana Raro que dá a um aliado Barreira e Mobiliza. Cavaleiro Galante é uma unidade Rara com 4/4 Elite de quatro de mana com uma habilidade que se transforma em Cavalaria da Vanguarda se ele desafiar uma unidade. A Cavalaria de Vanguarda é a unidade 5/5 Elite de cinco de mana com Robusto da coleção Primordiais.

Cavaleiro Galante e Lorde Honroso são semelhantes aos recentemente revelados Renekton e Jarvan, já que todos eles têm habilidades que são ativadas se eles conseguirem ganhar Desafiador ou arrastar unidades Vulneráveis ​​em sua direção. No caso do Cavaleiro Galante e do Lorde Honroso, suas habilidades são ativadas apenas na primeira vez que você Desafia, então encontrar o momento oportuno para usar suas habilidades será a chave para ter sucesso com eles.

Escudeira Penitente pode ajudar com isso. Por um de mana, seus 2/2 são bem justos e podem pressionar o oponente logo no início. Além disso, ela oferece uma maneira gratuita de fornecer Desafiador uma vez ao custo de apenas um de mana se você ativar sua habilidade de Comtemplar, que combina muito bem com as cartas mencionadas anteriormente.

Destreza em Campo e Égide de Ouro são semelhantes a outras cartas Demacianas, como Golpe Radiante e Perseguição Implacável, respectivamente. Destreza em Campo, que é Lenta não é melhor em velocidade do que o Súbito do Golpe Radiante, mas ter o fortalecimento permanente pode ajudar seus aliados a se tornarem mais fortes e obter trocas mais favoráveis.

Égide de Ouro é essencialmente outra Perseguição Implacável com uma barreira extra anexada por um de mana. Embora seja bom ter uma nova forma de Mobilizar, uma fraqueza da Égide de Ouro é que você pode não ter a chance de ativá-la se você não tiver uma unidade no tabuleiro.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

